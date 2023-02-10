Ученые из Федерального университета Сан-Карлоса (Бразилия) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали данные 941 участника исследования старения, родившихся в 1950 – 1960 годах, а умерших в период с 2007 по 2018 год; 445 из них были женщинами, 496 мужчинами.

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Новое исследование отношений детей с родителями

Исследователи изучили ответы участников на вопросы по многим аспектам их жизни, включая структуру и экономическое положение семьи, род занятий родителей, наличие инфекционных заболеваний, отношения с родителями в детстве и подростковом возрасте.

Результаты показали, что давно было известно: отношения с отцом и матерью в детстве оказывают сильное влияние на всю жизнь человека. Так, на развитие детей негативно влияют авторитаризм, вседозволенность, гиперопека и халатность в воспитании. Но исследователям удалось выяснить и интересующие их подробности, а именно — то, что характер отношений с родителями влияет на продолжительность жизни человека.

Гиперопека сокращает жизнь ребенка

Выяснилось, что у мужчин, у которых в детстве был чрезмерно заботливый отец, риск не дожить до 80 лет — на 12% выше, чем у мужчин, не имеющих такого опыта. В случае женщин аналогичный риск преждевременной смерти был оценен в 22%. Однако если речь идет и о бережной матери, то этот показатель для женщин снижался до 14%.

Дети нуждаются в родительской опеке и поддержке, но не настолько, чтобы они теряли самостоятельность. В этом случае ребенок начинает бояться отца и матери, что, согласно другим исследованиям, приводит к разным проблемам, включая нездоровые привычки – злоупотребление алкоголем и наркотиками, хронический стресс. Все это приводит к сокращению продолжительности жизни.

Забота матери о девочке в детстве, вероятно, имеет более решающее значение для взрослой женщины, чем аналогичная забота ее отца. Такие люди меньше подвержены стрессу, как считают ученые, поэтому и риск преждевременной смерти у них ниже.

В общем, ученые пришли к выводу, что гиперопека со стороны отца негативно влияет на продолжительность жизни людей обоих полов, а вот забота со стороны матери относительно дочерей (но не сыновей) этот риск снижает.