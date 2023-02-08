Кошмары чаще всего снятся детям: первые эпизоды обычно происходят в возрасте 3 – 6 лет, после 10 лет их частота, как правило, снижается. Но многим людям продолжают сниться кошмары и во взрослом возрасте.

Также на тему: Колыбельные полезны не только для детей

Эпизодические кошмары не опасны и обычно не свидетельствуют о каких-то проблемах со здоровьем. В редких случаях кошмары снятся регулярно, влияют на сон и общее качество жизни.

Причины ночных кошмаров

Ночные кошмары обычно происходят во время фазы быстрого сна, когда сердцебиение и дыхание учащаются, давление повышается, а глазные яблоки двигаются. Страшные сны чаще снятся во второй половине ночи.

Точная причина ужасов неизвестна, но есть факторы, повышающие вероятность их появления:

Стресс и тревога. Это может быть как обычный стресс, например, проблемы на работе, переживания, связанные с переездом или разрывом отношений.

Это может быть как обычный стресс, например, проблемы на работе, переживания, связанные с переездом или разрывом отношений. Травмы. Как физические, так и психологические травмы могут вызвать кошмары. Они часто выступают одним из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Как физические, так и психологические травмы могут вызвать кошмары. Они часто выступают одним из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Нехватка сна. Нарушение режима сна и бодрствования, смена часовых поясов могут спровоцировать ночные кошмары. Бессонница – тоже фактор риска.

Нарушение режима сна и бодрствования, смена часовых поясов могут спровоцировать ночные кошмары. Бессонница – тоже фактор риска. Лекарство. Некоторые антидепрессанты, лекарства против гипертонии, бета-блокаторы и другие могут вызвать ночные кошмары.

Некоторые антидепрессанты, лекарства против гипертонии, бета-блокаторы и другие могут вызвать ночные кошмары. Злоупотребление алкоголем и наркотиками. Алкоголь и наркотики, и "синдром отмены" могут вызвать ночные кошмары.

Алкоголь и наркотики, и "синдром отмены" могут вызвать ночные кошмары. Некоторые заболевания. Депрессия и другие психические нарушения могут быть связаны с ночными кошмарами. Также они могут усиливаться при других заболеваниях, таких как заболевания сердца или рак.

Депрессия и другие психические нарушения могут быть связаны с ночными кошмарами. Также они могут усиливаться при других заболеваниях, таких как заболевания сердца или рак. Страшные книги и фильмы. Для некоторых людей чтение страшных книг или просмотр фильмов ужасов, особенно перед сном, может вызвать ночные кошмары.

Что делать, если снятся кошмары

Если у взрослого и ребенка возникают ночные кошмары, в первую очередь следует обратить внимание на факторы риска и по возможности их скорректировать. Например, не смотреть фильмы ужасов или попробовать умиротворяющие практики, такие как медитация, если причина в тревоге и стрессе.

Если причина в болезни или лекарстве, тогда необходима консультация врача, чтобы скорректировать терапию. Но никак нельзя самостоятельно прекращать прием лекарств.

Когда обращаться к врачу

Стоит обратиться к врачу, если кошмары:

возникают часто и длительное время;

ухудшают качество сна;

заставляют бояться ложиться спать;

вызывают проблемы с поведением днем или снижают трудоспособность.

Для борьбы с расстройствами сна используют психотерапию, в частности, когнитивно-поведенческую терапию, а также антипсихотические, противосудорожные и другие препараты. Лекарство подберет врач-психиатр или невролог.