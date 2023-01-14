Новое исследование садоводства

Нездоровое питание, отсутствие физической активности и социальная изоляция факторы риска развития неинфекционных и других хронических заболеваний. Ученые из университетов Колорадо, Южной Каролины и других научных организаций США решили выяснить, как это может быть связано с физической активностью в природе вместе с правильным питанием.

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К компонентам здоровой пищи, в частности, относятся клетчатка. Ее употребление влияет на профилактику воспалительных и иммунных реакций организма, кишечный микробиом и развитие таких заболеваний, как рак и диабет. В то время как врачи рекомендуют употреблять от 25 до 38 граммов клетчатки в день, среднестатистический взрослый человек ежедневно ест менее 16 граммов этих пищевых волокон.

Исследований, посвященных садоводству, очень мало, и они охватывают небольшие выборки. Но даже такие работы показывают, что садоводы, как правило, употребляют больше фруктов и овощей, а также обладают более оптимальным индексом массы тела.

Американские специалисты привлекли к участию в своем новом исследовании 291 человека, который в обычной жизни раньше не занимался садоводством. Средний возраст испытуемых составил 41 год, эксперимент проходил с 1 января 2017 года по 15 июня 2019. Участников случайно распределили на две группы, первая из которых стала систематически работать на приусадебных участках, а вторая – контрольная – жила прежней жизнью. Обе группы периодически проходили опросы, посвященные питанию, также измерялась их масса тела. Кроме того, испытуемые носили при себе сенсоры, показывающие их физическую активность.

Садоводство помогает уменьшить риск рака

Уже к осени 2017 года выяснилось: те, кто занимался садоводством, ежедневно употребляли на 1,4 г больше клетчатки, чем представители контрольной группы. Кажется, что это немного. Но авторы исследования отмечают: рост потребления клетчатки даже на один грамм в день может положительно повлиять на здоровье.

Кроме того, ученые отметили, что группа садоводов повысила уровень своей физической активности примерно на 42 минуты в неделю. А еще участники отметили понижение уровня стресса и тревоги. Эти люди также чаще общались между собой, то есть имели больше социальных контактов, чем члены контрольной группы. Поэтому исследователи считают, что занятие садоводством полезно для психического здоровья и способно снизить риск развития рака и других заболеваний неинфекционной природы.