Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое опубликовали в научном журнале Annals of Internal Medicine.

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Также суррогатные матери чаще страдают от сильных послеродовых кровотечений, тяжелой преэклампсии и чаще рожают преждевременно.

Детали исследования

Команда анализировала канадскую базу данных Better Outcomes Registry & Network (Born). В частности, более 860 тысяч родов, которые приняли с 2012-го по 2021 годы.

более 846 тысяч детей зачали естественным путем;

более 16 тысяч – с помощью искусственного оплодотворения;

806 малышей родили суррогатные матери.

Результаты анализа

В ходе анализа ученые обнаружили такую связь частоты частоты серьезных осложнений для здоровья роженицы:

7,8% – среди суррогатных матерей;

2,3% – среди женщин, которые зачали ребенка самостоятельно;

4,3% – среди женщин, которые рожали с помощью ЭКО.

Риск тяжелого послеродового кровотечения был в 2,9 раза выше для суррогатных матерей, по сравнению с женщинами, которые забеременели сами. Кроме того, риск преждевременных родов (до 37 недель) у них был почти вдвое выше.

Почему исследование важно

Ученые считают, что их выводы являются важными, ведь указывают на то, что на самом деле науке относительно мало известно о рисках для суррогатной матери или ребенка, которого она вынашивает.

"Это вызывает этические вопросы, прежде всего, по потенциальной эксплуатации женщин, которые предстают в такой роли и фактически находятся в риске из-за кого-то другого", – отметила Джеки Лич Скалли, профессор биоэтики из Университета Нового Южного Уэльса.

Поэтому, ученые считают, что необходимо улучшить дородовой уход за суррогатными матерями, а также создать требования и правила для тех женщин, желающих выносить малыша для другой пары.