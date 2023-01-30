Чтобы снизить риск развития ХХН, советуют вести здоровый образ жизни. Больше двигаться, не пить алкоголь, питаться полноценно и разнообразно.

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Рыба снижает риск хронической болезни почек

Ученые благодаря новому исследованию дополняют рекомендацию. Они считают, что в пищу нужно добавлять больше продуктов с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Чтобы получить норму этих полезных веществ, ешьте не менее двух порций жирной рыбы в неделю.

Не обязательно тратить много денег на лосося. Омега-кислоты также есть в сельди, тунце, скумбрии и сардинах. В исследовании говорится, что омега-кислоты растительного происхождения риск развития ХХН не снижают.

Они есть в орехах и семенах, растительных маслах и продуктах с этикеткой, где указано, что они обогащены омега-кислотами. Эти продукты тоже полезны и снижают риск болезней сердца и сосудов.

Чем опасна хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек имеет множество причин. Основные – повышенное АД, высокий уровень холестерина в крови, диабет и воспаление почек. Опасна болезнь тем, что при тяжелом течении необходимо лечение с помощью диализа. Это специальная процедура, которая помогает выводить ненужную жидкость и вещества из почек с помощью аппарата. Другой вариант терапии – пересадка почки.