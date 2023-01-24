Виды стресса

Стресс бывает острым (краткосрочным) и хроническим (долгосрочным). Также выделяют такой тип как эпизодический острый стресс – фактически это хронический стресс, который происходит вспышками и не менее разрушительно влияет на организм. Он возникает, когда травмирующая ситуация не разрешается из-за чего с ней приходится долго контактировать.

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Кроме того, есть и "положительный" стресс: его люди переживают при катании на аттракционах, перед свиданиями, в ожидании других приятных событий. Однако даже такой вид стресса может перейти в "хроническую" форму и нанести организм вред. Да, стресс может привести к возникновению трудностей в решении повседневных задач, усложнить выстраивание межличностных отношений и повлиять на здоровье. Например, стресс может вызвать депрессию и нарушение сна.

Какие проблемы может вызвать стресс

Сильный острый стресс (условно, если человек стал свидетелем насилия, несчастного случая или стихийного бедствия) может спровоцировать гипертонию, аритмию, инфаркт, инсульт и даже внезапную смерть – особенно если человек имеет нарушение в работе сердца и сосудов.

При остром стрессе, который случается при контакте с потенциально опасной ситуацией, мышцы резко напрягаются – так организм стремится защититься от травм и боли, если придется сражаться или уйти от угрозы. В норме, когда угроза отступает, тело расслабляется, функционирование всех систем нормализуется. Но при хроническом стрессе релаксация не происходит. Поэтому тело и психика всегда находятся в напряжении, что может привести к болей в области плеч, шеи и головы.

Стрессовые ситуации запускают реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, непосредственно отвечающей за поддержание гомеостаза организма, адаптацию к факторам внешней среды и выживанию во время стресса. Именно эта система вызывает выброс кортизола, поэтому повышается концентрация глюкозы – это необходимо для получения энергии и оперативного решения угрожающей ситуации. Соответственно, хронический стресс грозит развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа у.

Может от стресса пострадать и дыхательная система: при остром стрессе дыхание учащается, иногда возникает одышка. На фоне хронического стресса могут обостриться респираторные и аутоиммунные заболевания, обструктивная хроническая болезнь и хронический бронхит. В некоторых случаях сильный стресс может даже вызвать астматический приступ, а также из-за гипервентиляции может произойти паническая атака.

Со стороны желудочно-кишечного тракта При стрессе могут возникнуть такие осложнения, как боль, вздутие, запор или диарея, изжога, спазмы пищевода или кишечника, тошнота. Кроме того, у некоторых людей во время стресса изменяется аппетит: это может быть как отказ от еды, так и неуемный голод.

Стресс влияет и на функционирование репродуктивной системы. У мужчин хронический стресс может привести к эректильной дисфункции, а у женщин – снизить фертильность или усугубить течение предменструального синдрома (спазмы, задержка жидкости в организме, вздутие живота, плохое настроение, перепады настроения). Также нередко при остром стрессе у людей повышается либидо, а при хроническом существенно падает.