На пищевые привычки ребенка могут влиять различные факторы. Например, в дошкольном возрасте дети часто отказываются от определенных продуктов из-за их текстуры сообщает 24 Канал со ссылкой на Appetite.

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Новое исследование питания

Специалисты из Университета Южной Флориды проверили гипотезы о том, что воспитание, во время которого детей учат есть, чтобы справиться с эмоциями или повысить мотивацию, в первую очередь негативно влияет на их эмоциональную регуляцию.

Ученые организовали онлайн-опрос с участием 221 матери детей в возрасте от 4 до 5 лет. Женщины поделились информацией о своих методах кормления и о том, насколько их дети способны регулировать свои эмоции, не потребляя больше или меньше из-за переживаний.

Какое поведение заставляет детей переедать

В вопросах об особенностях воспитания рассматривались четыре практики принудительного питания:

Питание как способ регуляции эмоций: детям предлагают еду, чтобы успокоить или утешить. Еда как вознаграждение: еду используют как награду, а запрет на любимое лакомство – как наказание. Эмоциональное питание: детям предлагают поесть в стрессовых ситуациях, независимо от чувства голода. Инструментальное питание: еду применяют для поощрения или контроля определенного поведения.

Исследование показало, что все четыре практики связаны с ухудшением эмоциональной регуляции у детей, что, в свою очередь, повышает вероятность эмоционального переедания. Это означает, что когда родители используют еду как средство управления эмоциями ребенка, дети могут научиться решать свои проблемы с помощью еды, вместо того чтобы развивать альтернативные способы справляться с чувствами.

В будущем авторы исследования намерены углубить тему, включив в выборку не только матерей, но и родителей и других опекунов, а также провести наблюдения вместо опросов.