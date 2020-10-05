Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 3 771 человека. Известно также, что 33 пациента с диагнозом COVID-19 умерли в течение прошлых суток.

Вместе с тем выздоровели 1 145 больных. Новые данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, пишет 24 канал. Читайте также Впервые успешно испытали лекарство против коронавируса: пациент выздоровел С начала эпидемии коронавирусную болезнь подтвердили у 230 236 жителей Украины, из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 4 430 пациентов, вместе с тем выздоровели – 101 252. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни 124 554 украинца. Статистика распространения коронавируса в областях Киев – 24 736 (+286)

Львовская область – 21 294 (+100);

Харьковская область – 20 964 (+446)

Черновицкая область – 15 286 (+163)

Одесская область – 14 729 (+190)

Тернопольская область – 14 421 (+126)

Ивано-Франковская область – 14 345 (+113)

Ровненская область – 13 248 (+141)

Закарпатская область – 10 219 (+51)

Киевская область – 9 918 (+166)

Волынская область – 8 734 (+143)

Днепропетровская область – 7 137 (+206)

Хмельницкая область – 6 968 (+167)

Житомирская область – 6 934 (+185)

Винницкая область – 6 822 (+106)

Сумская область – 5 453 (+282)

Черниговская область – 4 677 (+82)

Запорожская область – 4 630 (+123)

Черкасская область – 4 550 (+70)

Донецкая область – 4 413 (+226)

Николаевская область – 3 819 (+169)

Полтавская область – 2 965 (+153)

Херсонская область – 1 496 (+69)

Луганская область – 1 294 (+6);

Кировоградская область – 1 184 (+5); Обратите внимание: данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канал