3 771 новый больной COVID-19 в Украине: ситуація в областях
Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 3 771 человека. Известно также, что 33 пациента с диагнозом COVID-19 умерли в течение прошлых суток.
Вместе с тем выздоровели 1 145 больных. Новые данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала эпидемии коронавирусную болезнь подтвердили у 230 236 жителей Украины, из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 4 430 пациентов, вместе с тем выздоровели – 101 252.
Продолжают лечиться от коронавирусной болезни 124 554 украинца.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 24 736 (+286)
- Львовская область – 21 294 (+100);
- Харьковская область – 20 964 (+446)
- Черновицкая область – 15 286 (+163)
- Одесская область – 14 729 (+190)
- Тернопольская область – 14 421 (+126)
- Ивано-Франковская область – 14 345 (+113)
- Ровненская область – 13 248 (+141)
- Закарпатская область – 10 219 (+51)
- Киевская область – 9 918 (+166)
- Волынская область – 8 734 (+143)
- Днепропетровская область – 7 137 (+206)
- Хмельницкая область – 6 968 (+167)
- Житомирская область – 6 934 (+185)
- Винницкая область – 6 822 (+106)
- Сумская область – 5 453 (+282)
- Черниговская область – 4 677 (+82)
- Запорожская область – 4 630 (+123)
- Черкасская область – 4 550 (+70)
- Донецкая область – 4 413 (+226)
- Николаевская область – 3 819 (+169)
- Полтавская область – 2 965 (+153)
- Херсонская область – 1 496 (+69)
- Луганская область – 1 294 (+6);
- Кировоградская область – 1 184 (+5);
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