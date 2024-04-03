Одно из самых распространенных осложнений, связанных с приемом антибиотиков, – антибиотик-ассоциированная диарея. Она происходит примерно в одном из пяти случаев после приема препаратов.

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Почему антибиотики нарушают пищеварение

Чаще всего диарея, связанная с приемом антибиотиков, протекает в легкой форме и не требует специального лечения.

Причины нарушения работы ЖКТ после приема антибиотиков доподлинно неизвестны. Основная теория – нарушение баланса между "хорошими" и "плохими" бактериями в кишечнике.

Нужны ли пробиотики

Сейчас нет убедительных доказательств, свидетельствующих об эффективности препаратов про- и пребиотиков. С точки зрения науки важную роль в восстановлении баланса микробиоты играет рацион, именно на нем стоит акцентировать свое внимание.

Что делать

Увеличить потребление продуктов, содержащих клетчатку, – овощей, фруктов, круп, цельнозерновых продуктов. Ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов. Временно уменьшить употребление молока, сливок, твердых сыров. Включить в рацион больше продуктов-пробиотиков: ферментированные овощи, кисломолочные продукты – кефир, йогурт, творог. Употреблять достаточное количество жидкости.

В случае возникновения тревожных симптомов – тяжелой диареи в течение нескольких дней, боли и спазмов внизу живота, повышение температуры тела, тошноты, потери аппетита – нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.