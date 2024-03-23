Как уменьшить вздутие живота

Есть медленнее и осознаннее. Невозможно полностью избежать глотания воздуха, но можно уменьшить его количество. Когда мы едим быстро, мы заглатываем гораздо больше воздуха. А еще не стоит есть на ходу или во время занятий другой деятельностью.

Также на тему Почему возникает вздутие живота и метеоризм

Не жевать жвачку. Из-за этого мы тоже глотаем больше воздуха, чем обычно. Если беспокоитесь о свежести дыхания, можно использовать ополаскиватель для рта.

Есть меньше продуктов, которые вызывают у вас газообразование. Популярные виновники газов – некоторые углеводы, содержащие лактозу, фруктозу, нерастворимую клетчатку и крахмал. Такие вещества ферментируются в толстом кишечнике и вызывают проблемы с пищеварением.

Проверить пищевую непереносимость. Она как раз вызывает расстройство пищеварения, включая диарею, газы, вздутие живота и тошноту. Одной из самых популярных считается непереносимость лактозы. Определить конкретную пищевую непереносимость и подобрать диету поможет врач-гастроэнтеролог.

Избегать газированных напитков и пива. Пузырьки воздуха в них часто вызывают отрыжку. Но часть этого воздуха пройдет по пищеварительному тракту и выйдет из организма через прямую кишку в виде газов.

Попробовать ферментные добавки. Но только после консультации с врачом. Например, существует пищеварительный фермент альфа-галактозидазу, который помогает расщеплять сложные углеводы. Одно исследование показало, что этот фермент значительно снижает тяжесть метеоризма после еды с фасолью, но он не помогает при газах, вызванных лактозой или избытком клетчатки.

Бросить курить. Сейчас даже не будем говорить о вреде от курения в целом. В нашей ситуации важно то, что каждый раз, когда человек затягивается сигаретой, он глотает воздух.

Избегать запоров. Когда фекалии остаются в толстой кишке в течение долгого времени, продолжается процесс ферментации. Выделяется много газов, имеющих неприятный запах. Первый шаг – пить больше воды. Второй шаг – увеличить потребление клетчатки с помощью фруктов и овощей.

Увеличить физическую активность. Движение помогает наладить работу пищеварительной системы. А еще после сытого ужина лучше отправиться на прогулку.

Когда нужно обратиться к врачу из-за газов

В некоторых случаях может понадобиться помощь специалиста. Нужно обратиться к терапевту, если:

метеоризм влияет на жизнь и наносит неудобства;

болит живот или вздутие живота не проходит;

продолжаются запоры или диарея;

вы потеряли вес без причины.

Но в большинстве случаев избытка газа не является признаком чего-то серьезного.