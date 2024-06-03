Этот случай стал первым в истории, когда такая методика лечения дала успешные результаты. Мужчина почти четверть века жил с диабетом 2 типа.

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Уникальный случай

Он перенес трансплантацию почки несколько лет назад и со временем потерял почти все клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина, что заставляло его регулярно делать инъекции инсулина из-за высокого риска поражения сердца и нервной системы.

Команда ученых создала клетки поджелудочной железы из стволовых клеток, которые имеют уникальное свойство адаптироваться и превращаться в различные типы клеток в зависимости от окружения, в которое они попадают. В 2021 году пациенту была проведена трансплантация этих клеток и с тех пор он прекратил прием медикаментов для контроля глюкозы в крови.

Восстановление поджелудочной железы

По словам исследователей, потребность в инсулине снижалась постепенно до полной отмены на 11 неделе, а дозировка противодиабетических медикаментов была уменьшена на 44 неделе и отменили совсем к 48-й неделе. Дальнейшие проверки показали, что функция поджелудочной железы у мужчины полностью восстановилась.

Ранее ни одному человеку не удавалось полностью вылечиться от диабета, считается, что это хроническое заболевание. Это достижение стало возможным благодаря усилиям команды врачей и исследователей из Шанхайской больницы Чанчжэн и Центра передовых научных исследований в области молекулярной биологии при Китайской академии наук.

Такой результат дает надежду, что диабет можно вылечить без изменений в образе жизни. Однако ученые отмечают, что для подтверждения эффективности этой методики нужно провести дополнительные исследования.