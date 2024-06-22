Масштабы исследования
В статье оценен анализ 67 исследований, которые включали оценку здоровья более 1,8 миллиона женщин. Поэтому, исследование, опубликовано в BMJ Global Health, является достаточно масштабным. Все данные собраны в период декабря 2019 года по январь 2023 года.
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Влияние вакцинации на беременных
"Полностью вакцинированные беременные имеют лучшую защиту от инфекции и госпитализации", – говорится в исследовании.
Вакцинированные COVID-19 женщины имели:
- на 61% меньший риск заболеть коронавирусом;
- на 94% ниже вероятность госпитализации в результате инфицирования;
- на 12% снижен риск гипертонических болезней и осложнений;
- на 8% меньший риск госпитализации в отделение интенсивной терапии у новорожденных.
Кроме ожидаемых преимуществ от снижения количества инфекций, у вакцинированных женщин наблюдалось значительное уменьшение осложнений беременности. Это еще раз подчеркивает важность системного подхода к здоровью матери,
– отметила Шакила Тхангаратинам – автор исследования.
Важность вакцинации
Положительные эффекты вакцинации наблюдали в каждой из волн COVID-19, несмотря на появление новых штаммов и мутацию вируса. В то же время ученые все еще считают, что пока проведено слишком мало исследований, которые бы подробно раскрыли неблагоприятные последствия вакцинации, для формирования полного понимания влияния прививок на беременных.