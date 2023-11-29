Потребность в железе на день определяется полом и возрастом. 8,7 мг для мужчин старше 18 лет и женщин после 50 лет. 14,8 мг для женщин от 19 до 50 лет.

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В каких продуктах больше железа

Основа профилактики дефицита железа – разнообразный рацион. Вот пять продуктов с наибольшим содержанием железа:

Устрицы, мидии и другие моллюски. 28 мг железа на 100 г. Полностью и даже с запасом перекрывают суточную потребность. Причем железо у моллюсков гемовое, то есть животного происхождения и усваивается на 15 – 30% лучше, чем из растительной пищи.

Важно убедиться в свежести моллюсков, поскольку есть риск отравиться сырыми морепродуктами и особенно устрицами.

Тыквенные семена. 13 мг железа, неважно сырых или обжаренных. Железо здесь растительного происхождения, поэтому тыквенные семена лучше есть с продуктами, содержащими витамин С. Например, цитрусовые фрукты или сок. Он помогает организму усваивать железо.

Печень и другие субпродукты. 6,5 мг железа в 100 г говяжьей или куриной печени. В почках, сердце, мозге микроэлемента меньше – в среднем около трети суточной нормы на 100 грамм.

Черный шоколад. 13 мг в плитке шоколада, но достаточно съесть 50 г, чтобы получить около 6,5 мг. Лучше выбирать шоколад с содержанием какао от 70% и выше и не забывайте о высоком содержании сахара.

Шпинат. 3,6 мг железа в любом виде – сырой, отварной, запеченный. Кроме того, в нем много других полезных веществ и клетчатки, поэтому добавьте его в свой рацион.