Гликемический показывает, как быстро каждый продукт может повысить уровень сахара в крови по сравнению с чистой глюкозой. Зная гликемический индекс, можно построить рейтинг продуктов, которые содержат углеводы.

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Это шкала от 0 до 100, в которой 100 – это глюкоза. По этому рейтингу продукты можно разбить на три категории:

с низким индексом 1 – 55;

со средним индексом 56 – 69;

с высоким индексом 70 и выше.

Польза пищи с низким гликемическим индексом

В организме человека не все углеводы работают одинаково. Некоторые вызывают быстрый скачок сахара в крови, другие работают медленнее и поддерживают нормальный уровень сахара. Если следить за гликемическим индексом, это поможет убрать скачки. Такой подход особенно важен, если нужно:

контролировать сахарный диабет;

похудеть или сохранить нормальный вес;

планировать правильное питание.

Диета, построена по гликемическому индексу, обычно предполагает питание продуктами с низким показателем. Они медленнее расщепляются и вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови.

Список продуктов с низким гликемическим индексом

Если вы задумались о правильном питании, важно составить рацион. Чтобы вы долго не искали, мы собрали список продуктов с низким гликемическим индексом.

Хлеб:

Смешанное зерно

Пшеничный хлеб

Хлеб на закваске

Тортилья (цельное зерно)

Крупа:

Овсяные отруби

Овес

Зерна:

Ячмень

Булгур

Лапша из бобов

Паста al dente, твердая

Бобовая мука

Киноа

Рис (пропаренный, переработанный)

Другие крахмалы:

Горох

Попкорн

Сладкий картофель

Фрукты

Яблоко

Абрикос (свежий, сушеный)

Банан (зеленый, незрелый)

Ягоды

Грейпфрут

Дыня

Манго

Апельсин

Персик

Груша

Слива

Гранат

Чернослив

Молоко, альтернативы и другие напитки

Молоко (миндальное; коровье – обезжиренное, 1%, 2%, цельное; соевое)

Йогурт (обезжиренный, 1%, 2%, цельный; замороженный)

Альтернативы мясу

Печеные бобы

Нут

Фасоль

Чечевица

Соевые бобы

Дробленый горох

Мясо, птица и рыба не имеют ГИ, потому что не содержат углеводов.