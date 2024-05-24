Гликемический показывает, как быстро каждый продукт может повысить уровень сахара в крови по сравнению с чистой глюкозой. Зная гликемический индекс, можно построить рейтинг продуктов, которые содержат углеводы.
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Это шкала от 0 до 100, в которой 100 – это глюкоза. По этому рейтингу продукты можно разбить на три категории:
- с низким индексом 1 – 55;
- со средним индексом 56 – 69;
- с высоким индексом 70 и выше.
Польза пищи с низким гликемическим индексом
В организме человека не все углеводы работают одинаково. Некоторые вызывают быстрый скачок сахара в крови, другие работают медленнее и поддерживают нормальный уровень сахара. Если следить за гликемическим индексом, это поможет убрать скачки. Такой подход особенно важен, если нужно:
- контролировать сахарный диабет;
- похудеть или сохранить нормальный вес;
- планировать правильное питание.
Диета, построена по гликемическому индексу, обычно предполагает питание продуктами с низким показателем. Они медленнее расщепляются и вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови.
Список продуктов с низким гликемическим индексом
Если вы задумались о правильном питании, важно составить рацион. Чтобы вы долго не искали, мы собрали список продуктов с низким гликемическим индексом.
Хлеб:
- Смешанное зерно
- Пшеничный хлеб
- Хлеб на закваске
- Тортилья (цельное зерно)
Крупа:
- Овсяные отруби
- Овес
Зерна:
- Ячмень
- Булгур
- Лапша из бобов
- Паста al dente, твердая
- Бобовая мука
- Киноа
- Рис (пропаренный, переработанный)
Другие крахмалы:
- Горох
- Попкорн
- Сладкий картофель
Фрукты
- Яблоко
- Абрикос (свежий, сушеный)
- Банан (зеленый, незрелый)
- Ягоды
- Грейпфрут
- Дыня
- Манго
- Апельсин
- Персик
- Груша
- Слива
- Гранат
- Чернослив
Молоко, альтернативы и другие напитки
- Молоко (миндальное; коровье – обезжиренное, 1%, 2%, цельное; соевое)
- Йогурт (обезжиренный, 1%, 2%, цельный; замороженный)
Альтернативы мясу
- Печеные бобы
- Нут
- Фасоль
- Чечевица
- Соевые бобы
- Дробленый горох
Мясо, птица и рыба не имеют ГИ, потому что не содержат углеводов.