Это первое исследование, которое показало прямую связь между потреблением ультра-обработанных продуктов, и повышенным уровнем фталатов у беременных.

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Что это за вещества

Фталаты – химические вещества, связанные с пластиком, могут иметь негативное влияние на здоровье ребенка, проникая через плаценту. А фаст-фуд, смеси для тортов и безалкогольные напитки могут содержать высокие уровни этих химических веществ.

Чем это опасно

Педиатр из Университета штата Вашингтон Шила Сатьянараяна объяснила, что фталаты действуют на организм беременной женщины таким образом, что это вызывает серьезные осложнения в развитии ребенка. Это может быть недостаточный вес ребенка при рождении и психические расстройства, в частности аутизм.

В исследовании охвачены данные 1031 женщины из группы CANDLE.

Каждые 10% увеличения доли ультра-обработанных продуктов в рационе были связаны с увеличением концентрации фталатов на 13%,

– говорится в исследовании.

Учитывая эти поразительные данные ученые призвали беременных женщин избегать потребления ультраобработанных продуктов и отдавать предпочтение органическим. Рацион беременной должен содержать свежие фрукты, овощи. Можно добавлять нежирное мясо и другие полезные продукты. С готовыми продуктами ученые советуют быть осмотрительными и тщательно читать содержание этикеток, выбрать продукты с минимальным содержанием ингредиентов.

И так, несмотря на то, что ученым нужно больше исследований в этой области, этих выводов достаточно, чтобы предупредить женщин о возможном вреде фаст-фуда и обработанной пищи.

И уже сейчас принимать меры для защиты здоровья матери и ребенка, избегая этих продуктов, которые могут содержать опасные химические вещества.