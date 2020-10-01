Исследователи пограничных состояний пришли к выводу, что смерть для человека может быть еще страшнее, чем считалось ранее. Они утверждают, что многие люди, после "формального" наступления смерти, некоторое время осознают этот факт и понимают, что мертвы.

Есть вероятность, что человек даже может слышать, как медики называют время его смерти после реанимационных мер, пишет Live Science.

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Как умирает мозг

После остановки сердца в мозгу начинается последовательность процессов, которые через некоторое время приводят к тому, что называется "смертью мозга". По словам ученых, действия реаниматологов могут обеспечить потребности мозга лишь частично – примерно на 15%.

Но это позволяет замедлить необратимые процессы, и дать время для восстановления работы сердца, после чего мозг, получив нужный объем кислорода, снова начнет функционировать.

Технически, моментом смерти можно считать остановку сердца. Как только кровь перестает поступать в мозг, он прекращает работу практически мгновенно. Кора больших полушарий замедляет работу почти сразу же, и на приборах, контролирующих активность мозга, вы получаете "ровную линию" через короткое время – от 2 до 20 секунд с момента остановки сердца.

Ощущение после остановки сердца

Несмотря на это, некоторые из реанимированных пациентов, участвующих в исследовании, сообщают, что после остановки сердца, когда их тело перестало подавать признаки жизни, они осознавали все, что происходит, слышали разговоры и видели все, что происходило вокруг них.

То есть мозг продолжал поддерживать сознание, вопреки данным приборов. Каждое из сообщений проверяется со ссылкой на медицинские записи и сведения медицинского персонала, участвовавшего в реанимации пациента.

Исследователи собираются выяснить, в каком количестве случаев сознание сохраняется после остановки сердца, сколько кислорода поступает в мозг в ходе реанимации, сколько его нужно, чтобы мозг снова заработал, и как посмертный опыт связан с активностью мозга в целом.