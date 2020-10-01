Дослідники пограничних станів прийшли до висновку, що смерть для людини може бути ще страшнішою, ніж вважалося раніше. Вони стверджують, що багато людей, після "формального" настання смерті, деякий час усвідомлюють цей факт і розуміють, що мертві.

Є ймовірність, що людина навіть може чути, як медики називають час його смерті після реанімаційних заходів, пише Live Science.

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Як помирає мозок

Після зупинки серця в мозку починається послідовність процесів, які через деякий час приводять до того, що називається "смертю мозку". За словами вчених, дії реаніматологів можуть забезпечити потреби мозку лише частково – приблизно на 15%.

Але це дозволяє сповільнити незворотні процеси, і дати час для відновлення роботи серця, після чого мозок, отримавши потрібний обсяг кисню, знову почне функціонувати.

Технічно, моментом смерті можна вважати зупинку серця. Як тільки кров перестає надходити в мозок, він припиняє роботу практично миттєво. Кора великих півкуль уповільнює роботу майже відразу ж, і на приладах, які контролюють активність мозку, ви отримуєте "рівну лінію" через короткий час – від 2 до 20 секунд з моменту зупинки серця.

Відчуття після зупинки серця

Попри це, деякі з реанімованих пацієнтів, які беруть участь в дослідженні, повідомляють, що після зупинки серця, коли їхнє тіло перестало подавати ознаки життя, вони усвідомлювали все, що відбувається, чули розмови й бачили все, що відбувалося навколо них.

Тобто мозок продовжував підтримувати свідомість, всупереч даним приладів. Кожне з повідомлень перевіряється з посиланням на медичні записи та відомості медичного персоналу, який брав участь в реанімації пацієнта.

Дослідники збираються з'ясувати, в якій кількості випадків свідомість зберігається після зупинки серця, скільки кисню надходить в мозок в ході реанімування, скільки його потрібно, щоб мозок знову запрацював, і як посмертний досвід пов'язаний з активністю мозку в цілому.