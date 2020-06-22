Новичкам, как и тем, кто бегает не первый месяц, очень важно придерживаться правил бега. В частности, стоит учитывать и внешние факторы. Сейчас – это летняя жара. Хирург Александровской клинической больницы Киева и марафонец Екатерина Цесельская отметила, что бег в невероятную жару не принесет пользы ни опытным бегунам, ни начинающим.

В эфире утреннего шоу на 24 канале медик, которая также является участницей различных марафонов, рассказала, что летом нужно пересмотреть свой график, и решить, что больше нравится – рассветы или закаты. Следовательно, сместить максимально свои тренировки либо на утро, либо на вечер, когда солнце не такое активное. По ее словам, утром бегать стоит до 10 часов, а вечером – после 20:00.

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Также она отметила, если есть необходимость побегать днем, надо выбирать тенистую местность – парк или лес. То есть, что-то, где не будет прямых солнечных лучей.

Врач подчеркнула, если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, хронические заболевания, проблемы с сердцем, то не стоит начинать бегать в жару.

Надо сначала проконсультироваться с врачом, получить полную информацию о состоянии здоровья. И уже потом работать над тем, что мы наели за карантин,

– добавила она.

Ошибки, которые допускают новички

По словам Екатерины Цесельской, часто начинающие выполняют все те действия, которые могут привести к тепловому удару, которым и опасен бег в жару.

Первой ошибкой может стать то, что бегуны выходят на пробежку, когда на термометре 25 – 35 градусов тепла;

Неправильная одежда – то, что для новичков является самой большой ошибкой. Это натуральные ткани, которые быстро поглощают влагу, весь пот, поэтому они не испаряют эту влагу и приводят к перегреву организма;

Несоблюдение питьевого режима. Новички часто забывают, что пить нужно не только до и после тренировки, но и во время. Кроме этого, надо увеличивать объем жидкости, потребленной ежедневно во время занятий любым спортом. В жару до стандартных 30 – 40 миллилитров на килограмм веса тела следует добавлять 500 – 1000 миллилитров воды.

Как правильно закончить тренировку

Врач Александровской клинической больницы объяснила: после тренировки нужно, чтобы пульс снижался постепенно. И добавила, что необходимо всегда следить за пульсом. В частности, если речь идет о беге в жару – чрезвычайно важно не выходить за его допустимые нормы.

"Это для каждого индивидуально. Надо сначала все знать, потом начинать бегать", – отметила Екатерина Цесельская.

Также она отметила, что всегда должна быть разминка перед тренировкой, во время которой идет подготовка тела к занятиям бегом. Это легкая разминка всех суставов.

Затем бег – собственно, тренировка. И обязательно должна быть заминка: либо легкий бег, либо очень быстрая ходьба в течение 5 – 10 минут.

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Как определить, в норме ли пульс после тренировки

Участница марафонов отметила: одним из важных признаков является то, что вы перестаете ощущать сердцебиение внутри.

Вы можете спокойно разговаривать. Ваше дыхание становится медленным, расслабленным, то есть, таким как обычно без нагрузки,

– прокомментировала Екатерина Цесельськая.

Недавняя смерть ультрамарафонки в Одессе

Напомним, что 14 июня во время ультрамарафона "Ультратрейл Куяльник" погибла Екатерина Катющева, ультрамарафонка и член сборной команды Украины по суточному бегу.

Спортсменка сошла с дистанции вследствие "солнечного удара" на последнем этапе гонки. Врачи не исключают, что сопутствующей причиной теплового удара члена сборной Украины по 24-часовому бегу, которая длительное время находилась на жаре, могло стать также заболевание сосудов.