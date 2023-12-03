Ранее ученые обнаружили, что принимавшие люди семаглутид для похудения также ощущали значительное уменьшение симптомов алкогольной зависимости. Поэтому команда ученых из Оклахомы решила провести клинические испытания для более детального изучения влияния препарата. Свои результаты ученые опубликовали в Journal of Clinical Psychiatry.

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Выборка достаточно ограничена

В ходе исследований ученые следили за 6 пациентами, у которых ранее диагностировали расстройство, связанное с употреблением алкоголя, и которым был назначен семаглутид для похудения.

Они зафиксировали уменьшение симптомов алкогольной зависимости у всех пациентов. Что интересно, эффект был даже у тех участников, которые не потеряли вес при приеме семаглутида.

Один из авторов исследования, директор отдела лечения ожирения и доцент кафедры медицины OU-TU Джесси Ричардс при этом считает полученные результаты перспективными. По его словам, оно "знаменует собой значительный шаг вперед в понимании потенциальных терапевтических применений семаглутида".

Этот эффект создает основу для будущих клинических испытаний, которые могут окончательно сказать нам, является ли семаглутид эффективным для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

– отметил ученый.

Что известно о семаглутиде