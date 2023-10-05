Это показали нидерландские исследователи, свои результаты они представили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге, Германия.
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Эти распространенные препараты связаны с внезапной смертью от остановки сердца, известной как синдром удлиненного QT.
Препараты, удлиняющие интервал QT:
- прокинетики – домперидон;
- антибиотики – макролиды, фторхинолоны;
- антипсихотики – галоперидол.
Клинические данные охватывают показатели артериального давления, уровня глюкозы в крови, лекарства и историю болезни за 5 лет до того, как у пациента зафиксировали остановку сердца.
Це довели нідерландські дослідники, свої результати вони представили на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Гамбурзі, Німеччина та опублікували у медичному журналі .
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Ці препарати пов'язані з раптовою смертю від зупинки серця, відомою як синдром подовженого QT.
Препарати, що подовжують інтервал QT:
- прокінетики – домперидон;
- антибіотики – макроліди, фторхінолони;
- антипсихотики – галоперидол.
Клинические данные охватывают показатели артериального давления, уровня глюкозы в крови, лекарства и историю болезни за 5 лет до того, как у пациента зафиксировали остановку сердца.
Результаты исследования
Ученые обнаружили корреляцию как у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без них:
- аритмия в анамнезе – увеличение риска остановки сердца на 68%,
- наличие вредных привычек, таких как курение – увеличение на 40%,
- использование инсулина – увеличение на 138%;
- и QTc- пролонгирующий прокинетический препарат – увеличение на 66%.
Что это значит
Наши результаты свидетельствуют о том, что врачи общей практики должны осознавать опасность слишком строгого контроля гликемии и назначения широко используемых антибиотиков, нейролептиков и прокинетиков,
– заявил автор исследования Питер Хармс.
В этом и состоит значимость приобретенных данных. Опираясь на них и пациенты, и врачи будут осознаны выбором препарата для контроля состояния при диабете 2-го типа.