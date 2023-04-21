Одна из причин, по которой мы по-разному реагируем на боль, – это гены. Ученые считают, что генетические вариации могут влиять на то, насколько мы чувствительны к раздражителям, как реагируем на острую или хроническую боль, какие методы лечения уменьшают болезненные ощущения.

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Почему люди чувствуют боль по-разному

Если в одном или нескольких генах, связанных с болью, произойдет мутация, это также играет роль. Например, некоторые люди рождаются нечувствительными к боли из-за мутации части гена, задействованного в активности ноцицепторов. Другая мутация в том же гене, напротив, может вызвать тяжелую и хроническую боль.

Следовательно, если мутаций в генах нет, реакция организма на боль у людей будет одинаковой. Ноцицепторы фиксируют повреждения, посылают электрический сигнал нервного волокна, он попадает сначала в спинной и затем в мозг. С этого момента начинаются разногласия.

Таламус посылает информацию о боли в соматосенсорную кору (физические ощущения), лимбическую систему (эмоции) и лобную кору (мышление). Поскольку информация о боли проходит через эмоциональный и мыслящий участок мозга, наша индивидуальная чувствительность к боли зависит не только от физического повреждения, но и от сложного взаимодействия генов, когнитивных функций, настроения, опыта и окружающей среды.

Примеры из жизни

Если наступить на лего во время вечеринки или после тяжелого рабочего дня, боль будет ощущаться по-разному. Если ребенок катался на скейтборде и занимался спортом, он спокойнее переносит травмы и переломы в старшем возрасте, чем человек, проведший детство в библиотеке.

Или другая ситуация: если человек рос в среде, где стыдно показаться слабым, он не жалуется и не придаст виду, что ему плохо. Такой человек чувствует боль так же, как другие, но его реакция на боль отличается из-за условий среды и опыта.

На переносимость боли оказывает влияние общее состояние организма. К примеру, если человек в депрессии, его чувствительность к боли может повыситься. Вот почему боль – это субъективное чувство. Переносимость боли может изменяться даже у одного человека в разные периоды времени.