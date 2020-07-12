Физические упражнения укрепляют не только тело, но и разум. Люди, которые занимаются спортом, лучше справляются с логическими и математическими задачами и меньше подвержены деменции. Новое исследование американских ученых показало, что кровь грызунов, которые регулярно подвергались физической нагрузке, может омолодить мозг ленивых мышей при переливании.

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско обнаружили белок, который печень производит после физической нагрузки. Оказывается, с его помощью можно защитить мозг от возрастных когнитивных расстройств. Кроме того, что он помогает объяснить целебное воздействие спорта на мозг, исследователи видят в открытии возможность создания "молодильных таблеток", пишет Science.

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Как проводили эксперимент

На первом этапе исследований ученые заставили одну группу мышей в течение шести недель бегать в колесе, а другой предоставили возможность только отдыхать. Затем ученые проанализировали показатели обеих групп, в частности отметили улучшение памяти и повышенный рост новых нейронов в гиппокампе мышей, которые "занимались спортом".

Эти результаты не были особенно странными – ряд предыдущих исследований уже показали кратко– и долгосрочную пользу спорта для мозга.

Однако следующим пунктом программы ученых был ответ на вопрос, может ли переливание крови от "тренированных" мышей обеспечить других грызунов неврологическими преимуществами.

Вторая группа грызунов получала в течение трех недель восемь инъекций крови мышей из первой группы. И действительно в их мозгу проявились те же особенности, что и у тренированных животных, тогда как в контрольной группе ничего подобного не обнаружили.

Изучив внимательно кровь, ученые нашли в ней белки Gpld1, отвечающие за этот эффект. До сих пор их функции почти не исследовались.

Это удивительный пример связи печени и мозга, о котором пока не было серьезных исследований,

– сказал Сол Вилледа, ведущий исследователь.

Спорт способствует выработке белка Gpld1

Повышенный уровень Gpld1 можно обнаружить не только у мышей, но и у здоровых, физически активных людей.

Это означает, что механизм, который наблюдали ученые, может сработать и в случае с людьми.

Кроме того, подобный процесс теоретически можно запускать медикаментозно, без физических упражнений. Впрочем, чтобы доказать это, нужны дополнительные исследования.