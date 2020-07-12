Фізичні вправи зміцнюють не тільки тіло, а й розум. Люди, які займаються спортом, краще справляються з логічними та математичними задачами і менше схильні до деменції. Нове дослідження американських вчених показало, що кров гризунів, які регулярно піддавалися фізичному навантаженню, може омолодити мозок ледачих мишей при переливанні.

Вчені з Каліфорнійського університету Сан-Франциско виявили білок, який печінка виробляє після фізичного навантаження. Виявляється, з його допомогою можна захистити мозок від вікових когнітивних розладів. Крім того, що він допомагає пояснити цілющий вплив спорту на мозок, дослідники бачать у відкритті можливість створення "молодильною таблеткою", пише Science.

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Як проводили експеримент

На першому етапі досліджень вчені змусили одну групу мишей впродовж шести тижнів бігати в колесі, а іншій надали можливість тільки відпочивати. Потім вчені проаналізували показники обох гру, зокрема відмітили поліпшення пам'яті і підвищений ріст нових нейронів в гіпокампі у мишей, які "займались спортом".

Ці результати не були особливо дивними — ряд попередніх досліджень вже показали коротко- і довгострокову користь спорту для мозку.

Проте наступним пунктом програми вчених була відповідь на питання, чи може переливання крові від "тренованих" мишей забезпечити інших гризунів неврологічними перевагами.

Друга група гризунів отримувала протягом трьох тижнів вісім ін'єкцій крові мишей з першої групи. І дійсно в їхньому мозку проявилися ті ж особливості, що і тренованих тварин, тоді як у контрольної групи нічого подібного не виявили.

Вивчивши уважно кров, вчені знайшли в ній білки Gpld1, що відповідають за цей ефект. Досі їх функції майже не досліджувалися.

Це дивовижний приклад зв'язку печінки і мозку, про який наразі не було ґрунтовних досліджень,

– сказав Сол Вілледа, провідний дослідник.

Спорт сприяє виробленню білка Gpld1

Підвищений рівень Gpld1 можна виявити не тільки у мишей, але і у здорових, фізично активних людей.

Це означає, що механізм, який спостерігали вчені, може спрацювати і у випадку з людьми.

Крім того, подібний процес теоретично можна запускати медикаментозно, без фізичних вправ. Втім, щоб довести це, потрібні додаткові дослідження.