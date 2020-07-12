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Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
7 липня , 16:59 Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
Анастасія Манюхіна
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
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Спирт і трави: компанію, яка випускає Протефлазід, оштрафували на 3 мільйони
12:44, сьогодні Спирт і трави: компанію, яка випускає Протефлазід, оштрафували на 3 мільйони
В Україні понад 53 тисячі хворих, за добу інфікувалися 678 людей
09:21, сьогодні В Україні понад 53 тисячі хворих, за добу інфікувалися 678 людей
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Головні новини про коронавірус 11 липня: COVID-19 на курорті на Миколаївщині, порушення в Одесі
06:05, сьогодні Головні новини про коронавірус 11 липня: COVID-19 на курорті на Миколаївщині, порушення в Одесі
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