Это показала работа Центра по исследованию диабета и обмена веществ Сычуаньского университета в Китае и медицинского центра Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Кроме того, хлорофиллин значительно снижает смертность, связанную с ВЗК, потерей веса, диареей и скрытой кровью в кале, повреждением кишечного эпителия и инфильтрацией воспалительных клеток.

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Потребление овощей зеленого цвета или добавок зеленого пигмента, таких как хлорофиллин, может помочь людям с воспалительными заболеваниями кишечника,

– сказал соавтор исследования Сяофен Чжэн.

Проблема лечения воспалительных заболеваний кишечника

Хронические желудочно-кишечные расстройства, такие как ВЗК, поражают десятки миллионов людей во всем мире. ВЗК создает глобальное бремя для здоровья из-за роста стоимости лечения этого заболевания. Хотя точная причина ВЗК до конца не изучена, некоторые предрасполагающие факторы включают стресс и окружающую среду, образ жизни и выбор диеты, например, потребление большого количества мяса или рыбы.

Хроническое воспаление, аномалия аутофагии – процесс очищения организмом поврежденных клеток, чтобы освободить место для новых, более здоровых клеток – и лизосомальный стресс (аномалия в органели, что приводит к воспалению) также связаны с заболеванием.

Современные методы лечения ВЗК включают лекарства, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), и хирургическое вмешательство. Однако длительное применение иммуносупрессивной терапии может привести к серьезным побочным эффектам.

Зеленые овощи смогут улучшить здоровье кишечника

В этом исследовании исследователи обнаружили, что пероральный прием добавки хлорофиллина – соединения, полученного из зеленого пигмента, содержащегося в растениях – уменьшает колит и аномалии эпителия кишечника мышей. Кроме того, потребление зеленых овощей и хлорофиллина может быть полезным для восстановления кишечника, частично из-за уменьшения воспаления и аутолизосомального потока (процесс, использующий лизосомы для разложения и удаления токсичных молекул и органелл).

Исследователи считают, что эти выводы могут быть путём к упрощению лечения ВЗК.