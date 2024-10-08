И матча, и кофе полезны для здоровья в умеренном количестве. Однако они также имеют противопоказания, сообщает Health.

Смотрите также Назвали напиток, который снижает риск инсульта

Сравнение кофе и матчи

Кофеин:

Содержание кофеина в матче составляет 18,9 – 44,4 миллиграмма кофеина на грамм, а в кофе – 10 – 12 миллиграммов.

Несмотря на то, что в матче больше кофеина на грамм, его часто готовят с использованием 2 граммов, поэтому содержание кофеина составляет около 38 – 89 миллиграммов на порцию.

Между тем одна чашка кофе часто обеспечивает 80 – 100 миллиграммов кофеина.

Другие свойства

Несмотря на похожий уровень кофеина, матча не имеет такого же возбуждающего эффекта, как кофе. Исследователи считают что это связано с содержанием теанина – аминокислоты, которая содержится в зеленом чае. Было показано, что теанин снижает стресс и может противодействовать нервозности, которую может вызвать кофеин.

Вместе с тем матча и кофе имеют много схожих преимуществ. Они богаты полифенолами, но в каждом из них больше разных типов этих антиоксидантов. Основной тип полифенолов в матче – катехины, а в кофе – хлорогеновая кислота.

Благодаря этим антиоксидантам оба напитка могут помочь предотвратить рак, диабета и воспаление. Они помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, вызывающие окислительный стресс, который связан с несколькими хроническими заболеваниями.

Кроме этого, исследования показывают пользу этих напитков на когнитивные функции, но немного по-разному.

Поскольку матча содержит как теанин, так и кофеин, она может повысить производительность лучше, чем кофе. Кроме того, теанин в матче имеет антистрессовое действие, что может предотвратить нервозность или беспокойство, которые некоторые люди испытывают от кофе.

Однако было доказано, что кофе более эффективен в облегчении симптомов депрессии, а высокое содержание кофеина в нем может лучше бороться с усталостью.

Поэтому оба эти напитки по-своему полезны. Однако учитывайте – и кофе, и матча могут вызвать симптомы кислотного рефлюкса из-за содержания кофеина и высокой кислотности.

До слова, якщо відчуваєте постійну слабкість та маєте поганий настрій, це може свідчити про нестачу вітаміну D в організмі. Вихід є – Вітагама D₃ що позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів та повертає радість життю!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.