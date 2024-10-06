Специалисты из Университета Рочестера и Национальных институтов здравоохранения США, а также университета Мельбурна в Австралии сосредоточили свои усилия на возрастной пресбиопии – возрастном ухудшении зрения. Они впервые описали клеточные механизмы, лежащие в основе этого процесса, и предложили способы его предотвращения. Результаты опубликованы в журнале Developmental Cell.

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Новое исследование зрения

С возрастным снижением зрения обычно борются с помощью различных методик, включая световую терапию, ночные линзы, медикаменты и лазерную коррекцию. Однако, как утверждают авторы нового исследования, эффективность таких методов ограничена, и они могут вызвать серьезные побочные эффекты.

Для разработки более эффективного и безопасного способа лечения важно точно понять, как и почему зрение ухудшается с возрастом. Ученые создали модель пресбиопии с использованием человеческих стволовых клеток. Это делает исследование уникальным, поскольку предыдущие работы проводились на животных.

Борьба с возрастным ухудшением зрения

Было установлено, что с возрастом вырабатывается белок, известный как тканевый ингибитор металлопротеиназ 3 (TIMP3). Он снижает активность ферментов, необходимых для здоровья глаз, и увеличивает количество другого фермента, вызывающего воспаление и способствующего появлению друз – отложений липидов и белков.

Ученым удалось уменьшить образование друз, блокируя активность фермента, связанного с воспалением. Они считают, что этот подход может стать новой эффективной стратегией для предотвращения и лечения пресбиопии.