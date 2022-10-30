Доза 50–150 мг/кг ментола является смертельной для человека. Но в чае с мятой содержание ментола невелико, поэтому он считается безопасным продуктом и 3 – 5 чашек в день не повредят.

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Польза мяты

Основной активный компонент масла перечной мяты – ментол и несколько других летучих масел. Масло перечной мяты расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, уменьшает проявления синдрома раздраженного кишечника, например боли и вздутия живота. А еще может помочь при головной боли напряжения. Мята также снижает стресс и освежает дыхание.

Когда мята может навредить

Но в больших дозах масло перечной мяты может быть токсичным и даже смертельным, поскольку вызывает нарушение работы почек и, по некоторым данным, печени. Она также может оказывать желчегонное действие, поэтому противопоказана людям с желчнокаменной болезнью.

Тем, у кого есть гастроэзофагеальный рефлюкс, принимать масло мяты также нежелательно, поскольку оно может ослабить нижний сфинктер пищевода и обострятся симптомы.