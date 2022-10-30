Доза 50–150 мг/кг ментола является смертельной для человека. Но в чае с мятой содержание ментола невелико, поэтому он считается безопасным продуктом и 3 – 5 чашек в день не повредят.
Также на тему: Как определить алкоголизм у человека
Польза мяты
Основной активный компонент масла перечной мяты – ментол и несколько других летучих масел. Масло перечной мяты расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, уменьшает проявления синдрома раздраженного кишечника, например боли и вздутия живота. А еще может помочь при головной боли напряжения. Мята также снижает стресс и освежает дыхание.
Когда мята может навредить
Но в больших дозах масло перечной мяты может быть токсичным и даже смертельным, поскольку вызывает нарушение работы почек и, по некоторым данным, печени. Она также может оказывать желчегонное действие, поэтому противопоказана людям с желчнокаменной болезнью.
Тем, у кого есть гастроэзофагеальный рефлюкс, принимать масло мяты также нежелательно, поскольку оно может ослабить нижний сфинктер пищевода и обострятся симптомы.
Также есть данные, что чрезмерное количество ментола вызывает возбуждение, головокружение, нарушение координации, галлюцинации, судороги и запятых. Специфического противоядия не существует, поэтому это состояние очень опасно.
Также возможно влияние на скорость выведения из организма некоторых лекарств, например, расщепляющихся печенью – диклофенака, амитриптилина, лозартана и других. Принимать масло перечной мяты с ними не рекомендуется.