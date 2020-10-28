В Украине из всех выделенных коек для больных COVID-19 заняты почти половина, а именно 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч.

Госпитализируют сейчас пациентов с выраженными симптомами

То есть, на утро октября на больничных койках находятся 25 424 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 октября, сообщает 24 канал.

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Максим Степанов “Это люди, у которых или уже подтвержденный COVID-19 методом ПЦР, или люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни”

Также Степанов отметил, что максимальное количество коек, которые может предусмотреть под коронавирусных больных Украина, – это 52 тысячи.

Отметим, что ранее министр говорил, что в Украине для больных COVID-19 готовы 36 тысяч коек.



В Украине дополнительно перепрофилируют больницы для ковидных больных / Фото GETTY IMAGES

В областях перепрофилируют больницы

Вместе с тем, Министерство здравоохранения решило уже перепрофилировать по 2-4 больницы в регионах. В частности, соответствующее распоряжение, по словам Степанова, дали в регионы еще две недели назад.

Максим Степанов “Мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит нам оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, имеющим другие заболевания. Например, люди, которые нуждаются в той или иной операции и в то же время они имеют заболевания COVID-19. Обычно их надо лечить в таких больницах”.

При этом министр призвал граждан соблюдать правила карантина, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

Главное о заболеваемости коронавирусом в Украине

За минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 100 человек.

Со вчерашнего дня диагноз подтвердили 7474 украинцам.

В целом известно, что инфицировались 363 075 жителей Украины, из них выздоровели 148 642 пациентов, умерли – 6755.

Активных больных в стране 207 678, они продолжают лечиться.

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Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала