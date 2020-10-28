В Україн з усіх виділених ліжок для хворих на COVID-19 зайнятість майже половина, а саме 25,4 тисячі ліжок із можливих 52 тисяч.

Госпіталізовують наразі пацієнтів з вираженими симптомами

Тобто, на ранок жовтня на лікарняних ліжках перебувають 25 424 пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 28 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Максим Степанов “Це люди, в яких або вже підтверджений COVID-19 методом ПЛР, або люди з клінічними проявами, з підозрою на COVID-19. Усі ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби”

Також Степанов наголосив, що максимальна кількість ліжок, які може передбачити під коронавірусних хворих Україна, – це 52 тисячі.

Зазначимо, що раніше міністр говорив, що в Україні для хворих на COVID-19 готові 36 тисяч ліжок.



В Україні додатково перепрофілюють лікарні для ковідних хворих / Фото GETTY IMAGES

В областях перепрофілюють лікарні

Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я вирішило уже перепрофілювати по 2 – 4 лікарні в регіонах. Зокрема, відповідне розпорядження, за словами Степанова, дали в регіони ще два тижні тому.

Максим Степанов “Ми перепрофілюємо по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить нам надавати медичну допомогу хворим COVID-19, які мають інші захворювання. Наприклад, люди, які потребують тієї чи іншої операції і водночас вони мають захворювання COVID-19. Зазвичай їх треба лікувати в таких лікарнях”.

При цьому міністр закликав громадян дотримуватися правил карантину, щоб зупинити зростання захворюваності COVID-19.

Головне про захворюваність на коронавірус в Україні

За минулу добу госпіталізації потребували 1 100 людей.

Від учора діагноз підтвердили 7474 українцям.

Загалом відомо, що інфікувалися 363 075 мешканців України, із них одужали 148 642 пацієнтів, втім померли – 6755.

Активних хворих в країні 207 678, вони продовжують лікуватись.

До теми МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу