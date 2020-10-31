Популярный голубой чай матча: действительно ли он полезен
Издавна тайцы считали голубой чай источником молодости и использовали его в аюрведической медицине. Сегодня же горячий или холодный напиток с плотной васильковой пеной распространен среди приверженцев здорового образа жизни.
Голубой чай матча изготавливается из лепестков тайского цветка Butterfly Pea Tea, отмечает Еlle.
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Польза голубого порошка
Напиток содержит кофеин, обладает мягким и пролонгированным эффектом, не вызывает сонливости. Также чай содержит антиоксиданты.
В некоторых странах этот тайский цветок используют как антидепрессант, ведь матча имеет расслабляющий эффект. Напиток из этого цветка улучшает память, снимает тревожность и помогает бороться со стрессом.
Голубой матча содержит кофеин / Фото pinterest
Еще одно свойство голубого напитка – он снижает аппетит. Васильковый чай утром из растительного молока поможет продержаться сытым до обеда.
Вкус голубого чая матча
Аромат очень легкий и охлаждающий, отмечает Passionfortea. Голубой чай матча имеет пряный и мягкий вкус, с ярко выраженным привкусом цветов и трав.
Чай очень сладкий и не требует дополнительных подсластителей.
Как заварить голубой чай матча
Для того, чтобы заварить матча, нужно 2 грамма порошка залить 200 миллилитрами горячей воды.
Голубой чай матча использовали тайцы в традиционной медицине / Фото pinterest
Особенности приготовления, которые стоит учитывать
Процедура приготовления голубого порошка матча идентична процессу заваривания зеленого матча, но с небольшими корректировками, отмечает Teaonline.
- Для заваривания голубого чая матча нужно использовать горячую воду – 85-90 градусов.
- Для приготовления латте можно немного увеличить количество порошка. Ведь некоторые виды растительного молока могут заглушить тонкий цветочный вкус.
- Готовить голубой чай проще, чем зеленый. Если в процессе что-то не удастся, он не будет горчить, но могут пострадать текстура и однородность.
Кому нельзя пить голубой матча
О том, кому нельзя пить голубой матча, рассказывает Siamcollection.
- Беременным. В состав голубого напитка входят вещества, которые негативно влияют на усвоение железа организмом. А расслабляющий эффект в этом случае нежелателен, потому что ухудшает тонус матки и снижает давление.
- Женщинам, которые кормят грудью. Вещества из состава голубого матчи проникают в грудное молоко и влияют на нервную систему ребенка.
- Детям. Голубой напиток слишком сильно расслабляет нервную систему, влияет на отдел, отвечающий за эмоции. А детская психика нестабильна и легко поддается стрессам.
- Людям с анемией и гипертоникам.
- Людям, имеющим заболевания почек. Напиток может повлиять на течение мочекаменной болезни из-за фтора. Но умеренное употребление напитка не запрещено. Проконсультируйтесь с врачом, если желаете попробовать голубой матча.
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