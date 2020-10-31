Издавна тайцы считали голубой чай источником молодости и использовали его в аюрведической медицине. Сегодня же горячий или холодный напиток с плотной васильковой пеной распространен среди приверженцев здорового образа жизни.

Голубой чай матча изготавливается из лепестков тайского цветка Butterfly Pea Tea, отмечает Еlle.

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Польза голубого порошка

Напиток содержит кофеин, обладает мягким и пролонгированным эффектом, не вызывает сонливости. Также чай содержит антиоксиданты.

В некоторых странах этот тайский цветок используют как антидепрессант, ведь матча имеет расслабляющий эффект. Напиток из этого цветка улучшает память, снимает тревожность и помогает бороться со стрессом.



Голубой матча содержит кофеин / Фото pinterest

Еще одно свойство голубого напитка – он снижает аппетит. Васильковый чай утром из растительного молока поможет продержаться сытым до обеда.

Вкус голубого чая матча

Аромат очень легкий и охлаждающий, отмечает Passionfortea. Голубой чай матча имеет пряный и мягкий вкус, с ярко выраженным привкусом цветов и трав.

Чай очень сладкий и не требует дополнительных подсластителей.

Как заварить голубой чай матча

Для того, чтобы заварить матча, нужно 2 грамма порошка залить 200 миллилитрами горячей воды.



Голубой чай матча использовали тайцы в традиционной медицине / Фото pinterest

Напиток очень расслабляет, поэтому употреблять его желательно во второй половине дня или перед сном.

Особенности приготовления, которые стоит учитывать

Процедура приготовления голубого порошка матча идентична процессу заваривания зеленого матча, но с небольшими корректировками, отмечает Teaonline.

Для заваривания голубого чая матча нужно использовать горячую воду – 85-90 градусов. Для приготовления латте можно немного увеличить количество порошка. Ведь некоторые виды растительного молока могут заглушить тонкий цветочный вкус. Готовить голубой чай проще, чем зеленый. Если в процессе что-то не удастся, он не будет горчить, но могут пострадать текстура и однородность.

Кому нельзя пить голубой матча

О том, кому нельзя пить голубой матча, рассказывает Siamcollection.

Беременным. В состав голубого напитка входят вещества, которые негативно влияют на усвоение железа организмом. А расслабляющий эффект в этом случае нежелателен, потому что ухудшает тонус матки и снижает давление.

В состав голубого напитка входят вещества, которые негативно влияют на усвоение железа организмом. А расслабляющий эффект в этом случае нежелателен, потому что ухудшает тонус матки и снижает давление. Женщинам, которые кормят грудью. Вещества из состава голубого матчи проникают в грудное молоко и влияют на нервную систему ребенка.

Вещества из состава голубого матчи проникают в грудное молоко и влияют на нервную систему ребенка. Детям. Голубой напиток слишком сильно расслабляет нервную систему, влияет на отдел, отвечающий за эмоции. А детская психика нестабильна и легко поддается стрессам.

Голубой напиток слишком сильно расслабляет нервную систему, влияет на отдел, отвечающий за эмоции. А детская психика нестабильна и легко поддается стрессам. Людям с анемией и гипертоникам.

Людям, имеющим заболевания почек. Напиток может повлиять на течение мочекаменной болезни из-за фтора. Но умеренное употребление напитка не запрещено. Проконсультируйтесь с врачом, если желаете попробовать голубой матча.

Голубой чай нельзя пить тем, кто за рулем. Ведь он снижает концентрацию внимания и клонит в сон.