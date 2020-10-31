Популярний блакитний чай матча: чи насправді він корисний
Здавна тайці вважали блакитний чай джерелом молодості та використовували його в аюрведичній медицині. Сьогодні ж гарячий або холодний напій з щільною волошковою піною розповсюджений серед прихильників здорового способу життя.
Блакитний чай матча виготовляється з пелюсток тайської квітки Butterfly Pea Tea, зазначає Еlle.
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Користь блакитного порошку
Напій містить кофеїн, має м'який і пролонгований ефект, не викликає сонливості. Також чай містить антиоксиданти.
У деяких країнах цю тайську квітку використовують як антидепресант, адже матча має розслаблюючий ефект. Напій з цієї квітки покращує пам'ять, знімає тривожність і допомагає боротися зі стресом.
Блакитний матча містить кофеїн / Фото pinterest
Ще одна властивість блакитного напою – він знижує апетит. Волошковий чай вранці з рослинного молока допоможе протриматися ситим до обіду.
Смак блакитного чаю матча
Аромат дуже легкий і охолоджуючий, зазначає Passionfortea. Блакитний чай матча має пряний і м'який смак, з яскраво вираженим присмаком квітів і трав.
Чай дуже солодкий і не вимагає додаткових підсолоджувачів.
Як заварити блакитний чай матча
Для того, щоб заварити матча, потрібно 2 грами порошку залити 200 мілілітрами гарячої води.
Блакитний чай матча використовували тайці в традиційній медицині / Фото pinterest
Особливості приготування, які варто враховувати
Процедура приготування блакитного порошку матча ідентична процесу заварювання зеленого матча, але з невеликими коригуваннями, зазначає Teaonline.
- Для заварювання блакитного чаю матча потрібно використовувати гарячу воду – 85-90 градусів.
- Для приготування лате можна трохи збільшити кількість порошку. Адже деякі різновиди рослинного молока можуть заглушити делікатний квітковий смак.
- Готувати блакитний чай простіше, ніж зелений. Якщо в процесі щось не вдасться, він не буде гірчити, але можуть постраждати текстура та однорідність.
Кому не можна пити блакитний матча
Про те, кому не можна пити блакитний матча, розповідає Siamcollection.
- Вагітним. До складу блакитного напою входять речовини, які негативно впливають на засвоєння заліза організмом. А розслаблюючий ефект у цьому випадку небажаний, бо погіршує тонус матки і знижує тиск.
- Жінкам, які годують груддю. Речовини зі складу блакитного матчі проникають у грудне молоко та впливає на нервову систему дитини.
- Дітям. Блакитний напій занадто сильно розслабляє нервову систему, впливає на відділ, що відповідає за емоції. А дитяча психіка нестабільна і легко піддається стресам.
- Людям з анемією та гіпертонікам.
- Людям, які мають захворювання нирок. Напій може вплинути на перебіг сечокам’яної хвороби через фтор. Але помірне вживання напою не заборонено. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо бажаєте спробувати блакитний матча.
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