Здавна тайці вважали блакитний чай джерелом молодості та використовували його в аюрведичній медицині. Сьогодні ж гарячий або холодний напій з щільною волошковою піною розповсюджений серед прихильників здорового способу життя.

Блакитний чай матча виготовляється з пелюсток тайської квітки Butterfly Pea Tea, зазначає Еlle.

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Користь блакитного порошку

Напій містить кофеїн, має м'який і пролонгований ефект, не викликає сонливості. Також чай містить антиоксиданти.

У деяких країнах цю тайську квітку використовують як антидепресант, адже матча має розслаблюючий ефект. Напій з цієї квітки покращує пам'ять, знімає тривожність і допомагає боротися зі стресом.



Блакитний матча містить кофеїн / Фото pinterest

Ще одна властивість блакитного напою – він знижує апетит. Волошковий чай вранці з рослинного молока допоможе протриматися ситим до обіду.

Смак блакитного чаю матча

Аромат дуже легкий і охолоджуючий, зазначає Passionfortea. Блакитний чай матча має пряний і м'який смак, з яскраво вираженим присмаком квітів і трав.

Чай дуже солодкий і не вимагає додаткових підсолоджувачів.

Як заварити блакитний чай матча

Для того, щоб заварити матча, потрібно 2 грами порошку залити 200 мілілітрами гарячої води.



Блакитний чай матча використовували тайці в традиційній медицині / Фото pinterest

Напій дуже розслабляє, тому вживати його бажано в другій половині дня або перед сном.

Особливості приготування, які варто враховувати

Процедура приготування блакитного порошку матча ідентична процесу заварювання зеленого матча, але з невеликими коригуваннями, зазначає Teaonline.

Для заварювання блакитного чаю матча потрібно використовувати гарячу воду – 85-90 градусів. Для приготування лате можна трохи збільшити кількість порошку. Адже деякі різновиди рослинного молока можуть заглушити делікатний квітковий смак. Готувати блакитний чай простіше, ніж зелений. Якщо в процесі щось не вдасться, він не буде гірчити, але можуть постраждати текстура та однорідність.

Кому не можна пити блакитний матча

Про те, кому не можна пити блакитний матча, розповідає Siamcollection.

Вагітним. До складу блакитного напою входять речовини, які негативно впливають на засвоєння заліза організмом. А розслаблюючий ефект у цьому випадку небажаний, бо погіршує тонус матки і знижує тиск.

До складу блакитного напою входять речовини, які негативно впливають на засвоєння заліза організмом. А розслаблюючий ефект у цьому випадку небажаний, бо погіршує тонус матки і знижує тиск. Жінкам, які годують груддю. Речовини зі складу блакитного матчі проникають у грудне молоко та впливає на нервову систему дитини.

Речовини зі складу блакитного матчі проникають у грудне молоко та впливає на нервову систему дитини. Дітям. Блакитний напій занадто сильно розслабляє нервову систему, впливає на відділ, що відповідає за емоції. А дитяча психіка нестабільна і легко піддається стресам.

Блакитний напій занадто сильно розслабляє нервову систему, впливає на відділ, що відповідає за емоції. А дитяча психіка нестабільна і легко піддається стресам. Людям з анемією та гіпертонікам.

Людям, які мають захворювання нирок. Напій може вплинути на перебіг сечокам’яної хвороби через фтор. Але помірне вживання напою не заборонено. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо бажаєте спробувати блакитний матча.

Блакитний чай матча не можна пити тим, хто за кермом. Адже він знижує концентрацію уваги та хилить в сон.