Бурые водоросли ламинария, которые люди издавна употребляли в пищу, более известны как морская капуста. Кроме пищи ее часто применяли как лекарственный препарат. Чем полезна ламинария – читайте в нашем материале.

Морская капуста относится к низкокалорийным продуктам, которые не вредят фигуре, отмечают диетологи, пишет Healthystyle . Кроме того, ламинария помогает ускорить обмен веществ, активирует ферменты, необходимые для пищеварения и печени.

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Свойства морской капусты: что говорят эксперты

Врачи утверждают, что морская капуста может очищать организм от токсинов, солей и лишней воды. Кроме этого, она обогащает организм белками, уникальными микроэлементами и витаминами. В частности, ламинария – один из продуктов, которые содержат большое количество йода, что влияет на состояние ногтей, волос и кожи.



Морская капуста полезна для здоровья / Фото vesti.dp.ua

Последним аргументом экспертов в пользу морской капусты является то, что продукт защищает от заболеваний щитовидной железы. Поэтому ламинария может спасти от болезни.

Чем еще полезна морская капуста

Морская капуста используется в медицине и в косметологии. Одна из ее свойств – она может замедлять процесс старения, отмечает Kanalukraina.tv .

Состав ламинарии

альгинат;

манит;

белковые вещества;

минеральные соли;

микроэлементы;

витамины А, С, Е, D, РР.

Где как используется ламинария

Ламинария повышает работоспособность и помогает восстановить силы. Считается также хорошим средством для профилактики атеросклероза . Японцы, которые любят эти водоросли, страдают от этого заболевания в 10 раз меньше других народов. В медицине используется морская капуста в виде порошка, при профилактике зоба (болезнь Грейвса), как слабительное средство и колитах (воспаление слизистой оболочки толстого кишечника). В косметологии также активно применяют ламинарию. Например, в обертываниях и ваннах с целью борьбы с целлюлитом, ожирением, ревматизмом.



Ламинария часто используется в косметологии / Фото agro-ukraine.com

Маринованная морская капуста не имеет той пользы. Для полноценного эффекта необходимо употреблять сырую или сушеную ламинарию .

Какой вред от морской капусты

Кому нельзя употреблять морскую капусту

Ламинария противопоказана людям , у которых:

непереносимость йода

проблемы с почками;

геморрой

острые формы заболеваний пищеварительной системы;

туберкулез;

фурункулез;

крапивницы;

хронический ринит.

А также ламинарию не рекомендуют употреблять детям до 3-х лет и беременным женщинам.