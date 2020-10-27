Польза и вред съедобных водорослей: стоит ли употреблять морскую капусту
Бурые водоросли ламинария, которые люди издавна употребляли в пищу, более известны как морская капуста. Кроме пищи ее часто применяли как лекарственный препарат. Чем полезна ламинария – читайте в нашем материале.
Морская капуста относится к низкокалорийным продуктам, которые не вредят фигуре, отмечают диетологи, пишет Healthystyle. Кроме того, ламинария помогает ускорить обмен веществ, активирует ферменты, необходимые для пищеварения и печени.
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Свойства морской капусты: что говорят эксперты
Врачи утверждают, что морская капуста может очищать организм от токсинов, солей и лишней воды. Кроме этого, она обогащает организм белками, уникальными микроэлементами и витаминами. В частности, ламинария – один из продуктов, которые содержат большое количество йода, что влияет на состояние ногтей, волос и кожи.
Морская капуста полезна для здоровья / Фото vesti.dp.ua
Последним аргументом экспертов в пользу морской капусты является то, что продукт защищает от заболеваний щитовидной железы. Поэтому ламинария может спасти от болезни.
Чем еще полезна морская капуста
Морская капуста используется в медицине и в косметологии. Одна из ее свойств – она может замедлять процесс старения, отмечает Kanalukraina.tv.
Состав ламинарии
- альгинат;
- манит;
- белковые вещества;
- минеральные соли;
- микроэлементы;
- витамины А, С, Е, D, РР.
Где как используется ламинария
- Ламинария повышает работоспособность и помогает восстановить силы.
- Считается также хорошим средством для профилактики атеросклероза. Японцы, которые любят эти водоросли, страдают от этого заболевания в 10 раз меньше других народов.
- В медицине используется морская капуста в виде порошка, при профилактике зоба (болезнь Грейвса), как слабительное средство и колитах (воспаление слизистой оболочки толстого кишечника).
- В косметологии также активно применяют ламинарию. Например, в обертываниях и ваннах с целью борьбы с целлюлитом, ожирением, ревматизмом.
Ламинария часто используется в косметологии / Фото agro-ukraine.com
Маринованная морская капуста не имеет той пользы. Для полноценного эффекта необходимо употреблять сырую или сушеную ламинарию.
Какой вред от морской капусты
Кому нельзя употреблять морскую капусту
Ламинария противопоказана людям, у которых:
- непереносимость йода
- проблемы с почками;
- геморрой
- острые формы заболеваний пищеварительной системы;
- туберкулез;
- фурункулез;
- крапивницы;
- хронический ринит.
А также ламинарию не рекомендуют употреблять детям до 3-х лет и беременным женщинам.
Морская капуста способна впитывать все вредные вещества, которые вокруг нее. Поэтому важно, чтобы она добывалась в чистых водах.