Бурі водорості ламінарія, які люди здавна вживали в їжу, більш відомі як морська капуста. Крім їжі її часто застосовували як лікарський препарат. Чим корисна ламінарія – читайте в нашому матеріалі.

Морська капуста належить до низькокалорійних продуктів, які не шкодять фігурі, зазначають дієтологи, пише Healthystyle. Окрім того, ламінарія допомагає прискорити обмін речовин, активує ферменти, що необхідні для травлення та печінки.

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Властивості морської капусти: що говорять експерти

Лікарі стверджують, що морська капуста може очищати організм від токсинів, солей та зайвої води. Окрім цього, вона збагачує організм білками, унікальними мікроелементами та вітамінами. Зокрема, ламінарія – один із продуктів, які містять велику кількість йоду, що впливає на стан нігтів, волосся та шкіри.



Морська капуста корисна для здоров'я / Фото vesti.dp.ua

Останнім аргументом експертів на користь морської капусти є те, що продукт захищає від захворювань щитовидної залози. Відтак ламінарія може врятувати від недуги.

Чим ще корисна морська капуста

Морська капуста використовується в медицині та в косметології. Одна з її властивостей – вона може сповільнювати процес старіння, зазначає Kanalukraina.tv.

Склад ламінарії

альгінат;

маніт;

білкові речовини;

мінеральні солі;

мікроелементи;

вітаміни А, С, Е, D, РР.

Де та як використовується ламінарія

Ламінарія підвищує працездатність та допомагає відновити сили. Вважається також гарним засобом для профілактики атеросклерозу. Японці, які полюбляють ці водорості, страждають від цього захворювання в 10 разів менше за інші народи. У медицині використовується морська капуста у вигляді порошку, при профілактиці зоба (Хвороба Грейвса), як проносний засіб і колітах (запалення слизової оболонки товстого кишечника). У косметології також активно застосовують ламінарію. Наприклад, в обгортаннях і ваннах з метою боротьби із целюлітом, ожирінням, ревматизмом.



Ламінарія швидко використовується в косметології / Фото agro-ukraine.com

Маринована морська капуста не має тієї користі. Для повноцінного ефекту необхідно вживати сиру або сушену ламінарію.

Яка шкода від морської капусти

Кому не можна вживати морську капусту

Ламінарія протипоказана людям, які мають:

непереносимість йоду;

проблеми з нирками;

геморой;

гострі форми захворювань травної системи;

туберкульоз;

фурункульоз;

кропивниці;

хронічний риніт.

А також ламінарію не рекомендують вживати дітям до 3-х років та вагітним жінкам.

Морська капуста здатна вбирати всі шкідливі речовини, які навколо неї. Тому важливо, щоб вона добувалася в чистих водах.