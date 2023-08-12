Даниэль Вилхур, доцент кафедры неврологии Колорадского университета объяснила, почему так происходит. По словам врача, причиной частых мигреней у женщин могут быть половые гормоны и беременность.
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Дело в том, что в детстве шанс столкнуться с этим недугом у мальчиков и девочек одинаков. Но уже к пубертату девочки стремительно вырываются вперед – и эта корреляция сохраняется до самой менопаузы.
Причина – колебания гормонов
Гормоны эстрогена и прогестерона с помощью различных механизмов играют роль в регуляции многих биологических функций. Они влияют на различные химические вещества в мозге и способствуют функциональным и структурным различиям в определенных участках мозга, участвующих в развитии мигрени.
Кроме того, половые гормоны могут быстро изменить размер кровеносных сосудов, что может привлекать людей к приступам мигрени.
Беременность и менопауза
Если говорить о периоде беременности, сильный риск приступов существует в первом триместре. Со временем оно уменьшается.
Приступы мигрени также могут усиливаться во время пременопаузы – переходной фазы женщины к менопаузе. Причины те же – их вызывают колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, наряду с хронической болью, депрессией и нарушениями сна, которые могут возникнуть в это время.
По мере прогрессирования менопаузы частота приступов снижается.