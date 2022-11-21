От 5 до 10% людей заикаются или говорят в детстве. Около 25% случаев сохраняется во взрослой жизни. Чаще всего заикание встречается у мальчиков.

Можно также вылечить поликистоз яичников .

Почему возникает заикание Существует два типа расстройства скорости речи:

Заикание развития. Распространенный тип, который возникает у маленьких детей, когда они только учатся говорить.

Нейрогенное заикание. Этот тип нарушения может появиться после черепно-мозговой травмы или другого повреждения головного мозга, например, инсульта. Некоторые ученые считают, что существует также третий тип заикания, появляющийся в результате сильного стресса или эмоциональной травмы – психогенное заикание. Но он встречается редко.

На этот момент ученым не удалось найти точных причин расстройства речи. Но они считают, что заикание вызывают разные факторы или их комбинации, например, окружающая среда, структура мозга, генетика. Несмотря на то, что нарушение речи передается по наследству, ген заикания пока не обнаружен.

Как проявляется заикание

Нарушение языка может проявляться:

в повторении первых букв слова или слогов, а также целых слов;

растяжение звуков;

длинные паузы между словами;

паузах в словах.

Физическое напряжение во время речи – это также признак заикания:

быстрое моргание;

тремор губ или челюсти;

напряжение лицевой мимики;

резкие движения головы;

сжатие кулаков.

К сожалению, лекарства против заикания нет. Но есть методики, которые помогут уменьшить расстройство речи и научиться его контролировать.