Кофеин – самый популярный стимулятор в мире. Говорят, что это замечательный источник бодрости, но не на всех он влияет одинаково. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), средняя чашка кофе содержит около 80 – 100 мг кофеина.

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Почему кофе не бодрит

Кофе сам по себе не вызывает чувство усталости, но кофеин в его составе как раз может. Это может происходить по разным причинам.

Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, но не выработку аденозина. Аденозин – это химическое вещество мозга, влияющее на цикл сна и бодрствования. Его уровень увеличивается во время бодрствования и снижается во время сна. Молекулы аденозина связываются с рецепторами нейронов головного мозга, замедляя мозговую активность во время подготовки ко сну.

Однако кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами и предотвращает это. Организм человека очень быстро усваивает кофеин, поэтому эффект от кофе некоторые люди могут почувствовать лишь несколько минут. Продолжительность пребывания кофеина в организме у всех разная – обычно от трех до пяти часов.

К тому же хоть он блокирует аденозиновые рецепторы, он не влияет на выработку новых молекул аденозина. Когда действие кофеина прекращается, молекулы аденозина могут снова связываться с рецепторами, вызывая сонливость.

У некоторых людей вырабатывается толерантность к кофеину. Из-за того, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, организм вырабатывает молекулы аденозина в большем количестве, чтобы нейтрализовать последствия частого употребления кофеина.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют кофеин, могут выработать толерантность к его стимулирующему эффекту.

Другие причины ослабления эффекта кофе

Среди других причин усталости после кофе:

Дефицит, или "долг", сна – показатель того, сколько сна вы должны организму за последние 14 ночей. Сильная нехватка сна вызывает чувство усталости, с которым не сможет справиться даже кофе.

Нарушение сна из-за кофеина – метаанализ влияния кофеина на сон показал, что потребление кофеина сокращает общее время сна на 45 минут и качество на 7%.

Нужно помнить, что кофе не единственный напиток, содержащий кофеин. Общий эффект воздействия на организм зависит от общего количества кофеина в организме из всех источников и от того, как часто вы пьете кофе.

Если придерживаться нормы 400 мг кофеина или меньше в день, избегать добавленного сахара в виде взбитых сливок или сиропа, можно избежать недостатка в виде усталости.