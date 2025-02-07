Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на врача Татьяну Есич.

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К чему приводит чрезмерное потребление энергетиков

В понедельник, 3 февраля, Центральная оперативная диспетчерская города Днепр получила вызов от жительницы одного из поселков Самаровского района. Она заподозрила у своего 14-летнего сына отравление неизвестным веществом.

Ближайшая бригада Новомосковской станции экстренной медицинской помощи выехала на место. Во время осмотра врачам удалось узнать, что состояние подростка ухудшилось после прогулки с друзьями, когда они выпили около 10 бутылок энергетического напитка.

Вследствие чрезмерного употребления коктейля у парня была рвота, головокружение, кратковременная потеря сознания и даже галлюцинации.

Иногда стремление подростков к новым впечатлениям и приключениям могут иметь негативные последствия для здоровья.

Например, чрезмерное употребление слабоалкогольных, энергетических коктейлей может привести к формированию зависимости, токсического поражения важных органов и систем несформированного организма,

– отметила врач.

Почему энергетические напитки вредны

Употребление энергетиков может вызвать серьезные негативные последствия для здоровья, включая учащенное сердцебиение, дрожание рук, ожирение и диабет. Все из-за чрезмерного содержания кофеина и сахаров. Такие напитки, по статистике, употребляет почти треть подростков в возрасте 12–17 лет. Дети страдают больше, ведь употребление энергетических напитков несформированным организмом может иметь последствия для сердечно-сосудистой системы, почек, метаболизма и зубов.