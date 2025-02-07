Про це пише 24 Канал з посиланням на лікарку Тетяну Єсич.

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До чого призводить надмірне споживання енергетиків

У понеділок, 3 лютого, Центральна оперативна диспетчерська міста Дніпро отримала виклик від мешканки одного з селищ Самарівського району. Вона запідозрила у свого 14-річного сина отруєння невідомою речовиною.

Найближча бригада Новомосковської станції екстреної медичної допомоги виїхала на місце. Під час огляду лікарям вдалося дізнатися, що стан підлітка погіршився після прогулянки з друзями, коли вони випили близько 10 пляшок енергетичного напою.

Внаслідок надмірного вживання коктейлю у хлопця була блювота, запаморочення, короткочасна втрата свідомості та навіть галюцинації.

Іноді прагнення підлітків до нових вражень та пригод можуть мати негативні наслідки для здоров'я.

Наприклад, надмірне вживання слабоалкогольних, енергетичних коктейлів може призвести до формування залежності, токсичного ураження важливих органів і систем несформованого організму,

– зазначила лікарка.

Чому енергетичні напої шкідливі

Вживання енергетиків може спричиняти серйозні негативні наслідки для здоров'я, включаючи прискорене серцебиття, тремтіння рук, ожиріння та діабет. Усе через надмірний вміст кофеїну та цукрів. Такі напої, за статистикою, вживає майже третина підлітків віком 12–17 років. Діти страждають більше, адже вживання енергетичних напоїв несформованим організмом може мати наслідки для серцево-судинної системи, нирок, метаболізму та зубів.