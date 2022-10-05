Деменция обычно поражает пожилых и гериатрических пациентов. Это состояние классифицируется по многочисленным симптомам, некоторые из которых включают снижение когнитивных функций, памяти, внимания, общения, рассуждений и зрительного восприятия. Деменция ухудшает качество жизни пациента и ложится тяжелым физическим, психологическим, социальным и экономическим бременем на его близких людей.

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Новое исследование потребления алкоголя в пожилом возрасте

В исследовании приняли участие 24 478 человек, средний возраст которых в начале экспериментов составил 71,8 года. 54,2% из них в ходе исследования продолжали употреблять алкоголь.

По итогам анализа риск развития деменции был выше среди лиц, воздерживающихся от употребления спиртных напитков, чем среди лиц, употребляющих алкоголь время от времени, в малых количествах или даже умеренно. В целом, у мужчин риск деменции был выше, чем у женщин. При этом у женщин вообще не была обнаружена связь между употреблением алкоголя и деменцией.

Алкоголь уменьшает риск деменции

Результаты исследования свидетельствуют, что воздержание от алкоголя может увеличить риск деменции. Кроме того, не было обнаружено никаких доказательств того, что количество потребляемого алкоголя влияет на риск развития деменции. Исследователи отмечают, что их результаты должны быть скоординированы с другими исследованиями, сообщающими о связи между умеренным употреблением алкоголя и плохим здоровьем мозга или онкологическими заболеваниями.

Результаты текущего исследования не предназначены для поощрения употребления алкоголя, вместо этого ставят под сомнение, есть ли текущие рекомендации по снижению потребления алкоголя людям старше 60 лет эффективным подходом к предотвращению развития деменции.