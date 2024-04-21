Отек – это медицинский термин, означающий скопление жидкости в тканях организма. Он может коснуться любой части тела, например, появиться на лице, ногах и руках.
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Почему возникают отеки
Отеки могут развиться по многим причинам, например, из-за проблем с сердцем, почками, лимфатической системой, во время беременности, как побочный эффект от приема некоторых лекарств и вследствие несбалансированного питания.
Иногда отеки возникают у людей, которым приходится много стоять или ходить, особенно в жаркую погоду. Если отеки появляются из-за заболевания или приема лекарств, необходимо обсудить это со своим врачом.
Как пища влияет на отеки
Что касается несбалансированной диеты, причиной отеков в этом случае может быть большое количество соли в пище или употребление большого количества переработанных и ультраобработанных продуктов – чипсов, сухариков и копченостей и мясных изделий.
Избавиться от проблемы поможет сбалансированное питание. Вот его основные принципы:
- Половину вашего рациона должны составлять фрукты и овощи.
- Не забывайте пить воду. Есть много рекомендаций о том, сколько воды в день необходимо выпивать, но прежде всего следует отталкиваться от чувства жажды.
- Уменьшите количество ультраобработанных продуктов.
- Контролируйте количество соли. Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 5 – 6 г соли в день.
- Сократите количество сахара до 30 г в сутки – 7 чайных ложек.
Сначала сложно адаптироваться к изменениям, но впоследствии сбалансированное питание станет здоровой привычкой. Если уменьшение количества соли и новый режим еды не помогают избавиться от отеков, следует проконсультироваться с врачом.