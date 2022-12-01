Окислительный стресс – это дисбаланс между производством свободных радикалов и способностью организма противодействовать им. В человеческом организме 100 триллионов клеток. Окислительный стресс разрушает миллионы их ежеминутно. Нормальный физиологический уровень окислительного стресса сохраняется благодаря механизмам самозащиты организма.

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Для чего нужны свободные радикалы

Свободные радикалы – это молекулы, содержащие кислород, имеющие один или несколько неспаренных электронов, поэтому они могут быстро вступать в реакции с другими молекулами. Они запускают реакцию, которая нарушает целостность клеток или даже приводит к их смерти. Говоря простым языком: свободные радикалы "воруют" электроны у здоровых молекул, чтобы стабилизировать себя, после чего молекула также превращается в свободный радикал.

В здоровом организме постоянно образуются свободные радикалы, ведь они участвуют в борьбе с мутирующими клетками и бактериями и нужны для иммунитета. В ходе многих естественных биологических процессов образуются эти соединения, например, при дыхании и метаболизме.

Однако есть факторы, из-за которых свободных радикалов становится слишком много и они начинают вредить здоровью:

плохая экология;

действие широкого спектра химических веществ;

отсутствие физических упражнений;

табачный дым;

любовь к фастфуду;

стресс и постоянное нервное напряжение.

Насколько вреден окислительный стресс

Окислительный стресс – это вредный процесс, который может отрицательно повлиять на несколько клеточных структур, таких как мембраны, липоиды, белки, липопротеины и ДНК. Из-за него развиваются некоторые заболевания как хронические, так и дегенеративные, ускоряется процесс старения организма, а также острые патологии – травмы и инсульт.