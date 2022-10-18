Об этом в эфире национального телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает 24 канал.

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"В настоящее время в Украине есть 4 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян. По предварительным данным все они не связаны между собой. Мы продолжаем оценивать риск распространения между людьми как достаточно низкий", – отметил Кузин.

Основные симптомы

По словам санитарного врача, в Европе уменьшается количество больных обезьяньей оспой. Все случаи быстро расследуют силы эпидемиологических служб.

Кузин напомнил основные симптомы болезни:

  • лихорадка;
  • головная боль;
  • увеличенные лимфатические узлы;
  • сыпь в виде волдырей.

"В случае появления таких симптомов следует обращаться к семейному врачу, чтобы была соответствующая диагностика и эпидемиологическое расследование каждого такого случая", – добавил Кузин.

Обратите внимание – что известно о первом случае оспы обезьян в Украине: смотрите видео

Оспа обезьян в Украине: что известно

  • В Украине первый случай болезни зарегистрировали 15 сентября. Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что пациент имеет легкое течение болезни. Он не был за рубежом последние полгода и мог инфицироваться в одном из крупных городов Украины.
  • Минздрав не уведомляет населенные пункты, где зафиксировали болезнь. Это необходимо для комфорта пациентов.
  • Второй случай был зафиксирован 19 сентября. По словам пациента, симптомы у него появились еще в конце августа.