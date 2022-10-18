Об этом в эфире национального телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает 24 канал.
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"В настоящее время в Украине есть 4 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян. По предварительным данным все они не связаны между собой. Мы продолжаем оценивать риск распространения между людьми как достаточно низкий", – отметил Кузин.
Основные симптомы
По словам санитарного врача, в Европе уменьшается количество больных обезьяньей оспой. Все случаи быстро расследуют силы эпидемиологических служб.
Кузин напомнил основные симптомы болезни:
- лихорадка;
- головная боль;
- увеличенные лимфатические узлы;
- сыпь в виде волдырей.
"В случае появления таких симптомов следует обращаться к семейному врачу, чтобы была соответствующая диагностика и эпидемиологическое расследование каждого такого случая", – добавил Кузин.
Обратите внимание – что известно о первом случае оспы обезьян в Украине: смотрите видео
Оспа обезьян в Украине: что известно
- В Украине первый случай болезни зарегистрировали 15 сентября. Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что пациент имеет легкое течение болезни. Он не был за рубежом последние полгода и мог инфицироваться в одном из крупных городов Украины.
- Минздрав не уведомляет населенные пункты, где зафиксировали болезнь. Это необходимо для комфорта пациентов.
- Второй случай был зафиксирован 19 сентября. По словам пациента, симптомы у него появились еще в конце августа.