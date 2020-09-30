Препарат революционного класса впервые испытали на людях и он доказал свою эффективность. Препарат принадлежат к новому классу лекарственных средств – ингибиторов ATR.

К тому же препарат не показал побочных действий, а хорошо переносился пациентами. В частности, смог остановить рост опухолей у более чем половины добровольцев, получавших лечение. Испытания проводили специалисты лондонского Института онкологических исследований, пишет EurekAlrt.

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В чем революционность исследования

Лечение помогло людям, которые имели запущенные стадии рака, или виды онкологических заболеваний, которые трудно поддаются терапии или считаются неизлечимыми.

Участвовал в исследовании 21 пациент с раком кишечника, простаты и молочной железы. В частности, у одиннадцати пациентов были опухоли с дефектами, влияющими на ключевой ген, который называется ATM.

Ученые прежде всего имели целью оценить безопасность препарата (BAY1895344), ингибитора ATR, и понять, какую максимально допустимую дозу можно давать пациентам с онкозаболеваниями, которые уже проходили предварительно терапию различными препаратами.

Эффективность препарата

Препарат хорошо переносится пациентами и главное – есть перспектива, что он эффективен против запущенных видов рака с дефектами гена ATM,

– говорится в исследовании.

Результаты исследования: BAY1895344 (название препарата) – остановил рост опухоли у восьми из 21 пациента и уменьшил размер опухоли еще четырех пациентов с мутациями ATM – что является чрезвычайно хорошими результатами для первой фазы исследования.

Продолжительность действия лечения

Эффективность лечения достаточно высока, ведь действие препарата оказалось довольно продолжительным. Период реакции 316 дней.

Наиболее частой побочной реакцией была анемия, которая обычно не требует прекращения лечения.

Потенциал препарата

Также исследователи проанализировали биохимический и фармакологический эффекты препарата и заметили, что он наносит вред ДНК.

Повреждение ДНК – главная причина рака, которая ведет к мутациям ключевых генов, которые позволяют раковым клеткам бесконтрольно делиться. Оно же может быть фундаментальной слабостью опухолей, которую можно использовать – раковые клетки можно уничтожать, еще больше разрушая ДНК.