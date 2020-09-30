Препарат революційного класу вперше випробували на людях і він довів свою ефективність. Препарат належать до нового класу лікарських засобів – інгібіторів ATR.

До того ж препарат не показав побічних дій, а добре переносився пацієнтами. Зокрема, зміг зупинити ріс пухлин у понад половини добровольців, які отримували лікування. Випробування проводили фахівці лондонського Інституту онкологічних досліджень, пише EurekAlrt.

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У чому революційність дослідження

Лікування допомогло людям, які мали запущені стадії раку, або види онкологічних захворювань, які важко піддаються терапії чи вважаються невиліковними.

Брали участь в дослідженні 21 пацієнт з раком кишківника, простати та молочної залози. Зокрема, в одинадцяти пацієнтів були пухлини з дефектами, що впливають на ключовий ген, який називають ATM.

Вчені передусім мали на меті оцінити безпечність препарату (BAY1895344), інгібітору ATR, і зрозуміти, яку максимально допустиму дозу препарату можна давати пацієнтам з онкозахворюваннями, що вже проходили попередньо терапію різними препаратами.

Ефективність препарату

Препарат добре переноситься пацієнтами і що головне – є перспектива, що він ефективний проти запущених видів раку з дефектами гена ATM,

– йдеться в дослідженні.

Результати дослідження: BAY1895344(назва препарату) – зупинив ріст пухлини у восьми з 21 пацієнта і зменшив розмін пухлини ще чотирьох пацієнтів з мутаціями ATM – що є надзвичайно хорошими результатами для першої фази дослідження.



Препарат допоміг пацієнтам на останніх стадіях раку / Фото Gettyimages

Тривалість дії лікування

Ефективність лікування досить висока, адже дія препарату виявилась досить тривалою. Середній період реакції 316 днів.

Найбільш частими побічними реакції були анемія, яка зазвичай не вимагає припинення лікування.

Потенціал препарату

Також дослідники проаналізували біохімічний і фармакологічний ефекти препарату і помітили, що він завдає шкоди ДНК.

Пошкодження ДНК – головна причина раку, яка веде до мутацій ключових генів, які дозволяють раковим клітинам безконтрольно ділитися. Воно ж може бути фундаментальною слабкістю пухлин, яку можна використовувати — ракові клітини можна знищувати, ще більше руйнуючи ДНК.