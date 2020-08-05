В настоящее время для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 применяют два препарата, которые показали эффективность в предыдущих клинических исследованиях. Ученые из США сравнили их результаты с действием ингибиторов интерлейкина-6 и оказалось, что новая стратегия лечения эффективнее уже одобренных.

Исследование ученых из Бостонского медицинского базируется на данных 255 пациентов с тяжелой формой COVID-19, условно их разделили на вторую и третью стадии болезни.

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Пациентов обеих групп лечили ингибиторами интерлейкина-6, в частности препаратами сарилумаб или тоцилизумаб.

Важно отметить, что пациенты, которые получали ингибиторы интерлейкина-6, имели значительно более высокую потребность в дополнительном кислороде, чем пациенты, которых лечили ремдесивиром и дексаметазоном (уже одобренными препаратами). Ученые ожидали, что по этой причине у пациентов будет выше уровень смертности, однако получилось совсем наоборот.

Результаты терапии

У пациентов был более низкий уровень смертности по сравнению с участниками исследований, где изучалась эффективность ремдесивира и дексаметазона – 22,9% против 45-50%.

Наибольший эффект был достигнут у пациентов, получавших ингибиторы интерлейкина-6 на ранних стадиях.

Ингибиторы интерлейкина-6 является, вероятно, болееэффективным лечением в сравнении с другими вариантами, включая ремдесивір и дексаметазон, которые рекомендованы для терапии тяжелых случаев COVID-19,

– отметили исследователи.

Ученые предположили, что новая стратегия лечения позволит сократить время пребывания в больнице, а главное — снизит уровень смертности у пациентов с более тяжелой формой инфекции.