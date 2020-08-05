Наразі для лікування пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 застосовують два препарати, які показали ефективність в попередніх клінічних дослідженнях. Вчені з США порівняли їх результати з дією інгібіторів інтерлейкіну-6 і виявилося, що нова стратегія лікування ефективніше вже схвалених.

Дослідження вчених з Бостонського медичного базується на даних 255 пацієнтів з важкою формою COVID-19, умовно їх розділили на другу і третю стадії хвороби.

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Пацієнтів з обох груп лікували інгібіторами інтерлейкіну-6, зокрема препаратами сарілумаб або тоцилізумаб.

Важливо відзначити, що пацієнти, які отримували інгібітори інтерлейкіну-6, мали значно вищу потребу в додатковому кисні, ніж пацієнти, яких лікували ремдесивіром і дексаметазоном (вже схваленими препаратами). Вчені очікували, що з цієї причини у пацієнтів буде вищий рівень смертності, проте вийшло зовсім навпаки.

Результати терапії

У пацієнтів був нижчий рівень смертності у порівнянні з учасниками досліджень, де вивчалася ефективність ремдесивіру і дексаметазону – 22,9% проти 45-50%.

Найбільший ефект був досягнутий у пацієнтів, які отримували інгібітори інтерлейкіну-6 на ранніх стадіях.

Інгібітори інтерлейкіну-6 є, ймовірно, ефективнішим лікуванням в порівнянні з іншими варіантами, включаючи ремдесивір і дексаметазон, які рекомендовані для терапії важких випадків COVID-19,

– зазначили дослідники.

Вчені припустили, що нова стратегія лікування дозволить скоротити час перебування в лікарні, а головне — знизить рівень смертності у пацієнтів з важчою формою коронавірусної інфекції.