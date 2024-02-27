Яблоки, как и другие фрукты, содержат полифенолы – природные антиоксиданты, которые известны своим положительным влиянием на сердце, мозг и иммунитет. Отдельная группа этих соединений, флаван-3-олы, помогает регулировать кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

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Новый способ отжима яблок

Несмотря на то, что процесс переработки яблок в сок ослабляет их полезные свойства, специалисты из Университета Гайзенхайма (Германия) создали методику уменьшения этих потерь с помощью спирального пресса с фильтрацией, в процессе которого удаляется кислород благодаря вакуумному отжиму.

Один из авторов исследования профессор Штефан Дюсслинг, объяснил, что кислород способствует быстрому разрушению флаван-3-олы и витамина C.

В 4 раза больше пользы

В исследовании ученые применили масс-спектрометрию и жидкостную хроматографию для сравнения соков, полученных классическим методом и методом спирального пресса с фильтрацией. Исследования показали, что сок, полученный новым методом, был менее подвержен окислению и содержал в четыре раза больше флаван-3-олов и других полифенолов, по сравнению с соком, произведенным с использованием традиционного метода.

Однако, ученые отметили, что все образцы сока были похожи по содержанию сухих растворимых веществ, уровнем сахаров и общей кислотностью, что титруется, независимо от метода отжима. Несмотря на увеличение содержания флаванолов в соке благодаря новой технологии, диетологи напоминают о высоком содержании сахара в яблочном соке и советуют отдавать предпочтение целым фруктам вместо соков.