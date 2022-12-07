Начиная с 2009 года, специалисты наблюдали за состоянием здоровья и пищевыми привычками более 170 тысяч добровольцев. Чтобы оценить связь между пищевыми добавками и повышенным риском развития рака, ученые проанализировали отчеты участников о ежедневном рационе и уровне потребления искусственных нитратов и нитритов, используемых в переработанном мясе для увеличения срока хранения, а также подсластителей и трансжирных кислот.

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Нитраты и нитриты

За время наблюдений в когорте было зарегистрировано 3311 первичных случаев онкозаболеваний, из них 966 приходилось раком груди и около 400 случаев – раком простаты. Ученые обнаружили тесную связь между раком груди и повышенным потреблением нитратов, а также раком простаты и нитритов. При этом потребление нитратов и нитритов из природных источников, а не в виде искусственных добавок, не связано с риском онкозаболеваний.

Хотя эти результаты требуют подтверждения в других крупномасштабных перспективных исследованиях, они дают новое понимание в контексте дискуссий о возможном запрещении нитритных добавок в пищевой промышленности.

– сообщили авторы исследования.

Подсластители

Ученые также выявили повышенный риск заболеваемости раком груди и простаты с чрезмерным потреблением распространенных подсластителей – аспартам e951, ацесульфам-K e950 и сукралоза e955. Особенно заметной эта связь была у людей с ожирением. Эти вещества содержатся в более чем 10 тысячах пищевых продуктов и напитков, поэтому органы здравоохранения во всем мире должны пересмотреть подход к оценке их безопасности, считают исследователи.

Трансжиры

В ходе исследования специалисты также изучили связь риска онкозаболевания с применением трансжирных кислот – жиров с измененной химической формулой. Эти вещества широко используются в пищевой промышленности, лидером по содержанию трансжиров остается фастфуд. Ученые обнаружили, что чрезмерное потребление трансжирных кислот связано с повышенным риском развития онкозаболеваний, особенно раком простаты.