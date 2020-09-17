Нехватка сна выбивает любого человека из колеи. Но оказалось, что это также негативно влияет на положительные эмоции человека.

Об этом канадские ученые написали в научной работе для журнала Health Psychology.

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Как проходило исследование

Ученые наблюдали за 2 000 добровольцев в возрасте от 33 до 84 лет. В течение восьми дней они указывали в анкетах, сколько часов они спали, а также как реагировали на события, происходившие с ними в течение дня.

Сон и радость

Анализ ответов выявил корреляцию между сном короче 7 часов и меньшим количеством положительных эмоций от приятных дел. При этом, если человек отсыпался, те же дела приносили больше удовольствия.

Ученые подчеркнули, что речь идет только о положительных эмоциях: связи между сном и негативными реакциями они не обнаружили.

Когда люди занимаются приятными вещами, например, обнимают кого-то или проводят время на природе, они обычно чувствуют себя счастливее в этот день. Но мы обнаружили, что эти приятные вещи радуют человека уже не с той интенсивностью, если человек спит меньше, чем обычно,

– рассказали ученые.