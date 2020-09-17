Брак сну вибиває будь-яку людину з колії. Але виявилося, що це також негативно впливає на позитивні емоції людини.

Про це канадські вчені написали в науковій роботі для журналу Health Psychology.

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Як проходило дослідження

Вчені спостерігали за 2000 добровольців у віці від 33 до 84 років. Протягом восьми днів вони вказували в анкетах, скільки годин вони спали, а також як реагували на події, що відбувалися з ними протягом дня.

Сон та радість

Аналіз відповідей виявив кореляцію між сном коротшим 7 годин і меншою кількістю позитивних емоцій від приємних справ. При цьому, якщо людина відсипалася, ті ж справи приносили більше задоволення.

Вчені наголосили, що мова йде тільки про позитивні емоції: зв'язку між сном і негативними реакціями вони не виявили.

Коли люди займаються приємними речами, наприклад, обіймають когось або проводять час на природі, вони зазвичай відчувають себе щасливішими в цей день. Але ми виявили, що ці приємні речі радують людину вже не з тією інтенсивністю, якщо людина спить менше ніж зазвичай,

– розповіли науковці.